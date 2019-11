Ziua și «necazul»: Donald Trump, amendat pentru deturnarea banilor fundației sale de caritate în scop politic personal

Un tribunal din New York l-a amendat pe președintele Trump cu 2 milioane de dolari (despăgubiri și dobânzi) pentru utilizarea banilor fundației sale în interes personal, politic, respectiv pentru campania prezidențială din 2016, și nicidecum în scopuri caritabile.

Deși în mai multe rânduri președintele a negat acuzațiile de deturnare de fonduri în dosarul fundației sale de caritate, el a sfârșit până la urmă cu încheierea unui acord cu procuroarea Letitia James de la tribunalul din New York pentru a pune capăt procedurii judiciare. Documentele existente la dosar au demonstrat însă veridicitatea acuzațiilor. Astfel, în ianuarie 2016, în statul Iowa, fundația sa a organizat o gală de caritate. Cele 2,8 milioane de dolari obținuți din donații doar au tranzitat prin fundație, dar întreaga sumă a fost utilizată în campania sa prezidenţială. Este adevărat că, în final, banii respectivi au ajuns la asociații de susținere a foștilor combatanți, dar procuroarea Letitia James a găsit dovezi ale unui gen de amestec între politic și umanitar, Donald Trump făcând mare publicitate generozității sale. Dovezile au fost atât de evidente, încât Curtea supremă din New York l-a condamnat pe președinte să plătească 2 milioane de dolari (despăgubiri plus dobânzi). Potrivit unui comunicat dat publicității de doamna James, fondurile respective vor fi vărsate unui număr de opt asociații caritabile. Reacția lui Donald Trump nu putea să nu surprindă lumea politică americană. În opinia sa, procuroarea din New York «a denaturat în mod voluntar acordul la care au ajuns, dându-i o tentă politică». «Eu», a ținut să sublinieze Trump, «sunt probabil singura persoana în lume care poate oferi mulți bani operelor caritabile…dar care este atacat de către politicienii din New York». Oricum, a declarat procuroarea Letitia James, președintele american a admis că «a făcut uz personal de fondurile fundației», el luându-și angajamente față de Curtea supremă că astfel de fapte nu se vor repeta. Fundația respectivă a fost oficial desființată în decembrie 2018.