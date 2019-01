VTEX achiziționează platforma de comerț electronic UniteU®

VTEX, furnizor global de soluții eCommerce în cloud pentru companii mari și una dintre cele mai importante platforme eCommerce din lume, potrivit Gartner Magic Quadrant Report, din 2018, achiziționează platforma de comerț electronic UniteU®, ca parte a strategiei de a extindere la nivel mondial.

Este prima mișcare de extindere a VTEX de anul acesta, ce are loc la doar 4 luni de la deschiderea oficială a biroului din România. Odată cu aceasta, VTEX anunță și planurile pentru România: 10 noi clienți anul acesta, extinderea echipei și investiții de un milion de dolari în următorii doi ani.

Achiziția UniteU® consolidează prezența VTEX pe piața de comerț electronic. Astfel, VTEX combină capabilitățile de bază ale platformei cu Unified Commerce Data Hub™ de la UniteU®, un hub puternic de date, pentru a oferi o soluție de comerț electronic unificată, mai bună și mai robustă, disponibilă clienților din întreaga lume.

Prin achiziția UniteU®, VTEX valorifică experiența combinată a celor două companii, fiecare având o experiență de 18 ani în industria de comerț digital. Acest lucru permite VTEX să își continue strategia de extindere, oferind cele mai recente soluții digitale și unificate de comerț cu un hub puternic de date care se integrează în mod nativ cu sistemele POS, ERP, CRM și WMS.

Cu tehnologia UniteU®, integrată pe platforma VTEX, clienții vor putea conecta și agrega surse disparate și diferite de date în cadrul operațiunilor lor de comerț. Acest lucru permite o transparență excelentă a informațiilor între sistemele necesare implementării capabilităților unificate de comerț, cum ar fi capacitatea de a livra de la magazin, de a expedia la magazin, de a cumpăra online și de a ridica din magazin, de a optimiza inventarul și de a îmbunătăți experiența clienților.

VTEX se concentrează în continuare pe furnizarea unei platforme de eCommerce în cloud de tipul Software as a Service, destinată brandurilor și retailerilor cu vânzări online între 10 și 300 de milioane de dolari. Prin achiziția UniteU®, VTEX poate să ofere, în plus, zeci de integrări out of the box. Printre acestea se numără integrarea cu Retail Pro, Microsoft Dynamics NAV, AX, Netsuite, Lightspeed, pe lângă alte sisteme POS, ERP, CRM și WMS, în plus față de marketplace-uri precum Amazon și eBay.