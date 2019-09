Uzinele Sodice Govora şi-au oprit azi noapte instalaţiile. Directorul general al Ciech Soda România a declarat acum câteva zile că, chiar dacă se va opri producția la fabrica din Râmnicu Vâlcea, grupul polonez nu va părăsi România.

Decizia de oprire a producţiei a fost luată din cauza preţului mare al agentului termic furnizat de CET Govora. Din acest motiv conducerea Ciech Soda a reziliat unilateral contractul cu CET Govora.

„Suntem blocați în a ne dezvolta, deși vedem potențialul pieței din României. Avem două proiecte, creșterea capacității de producție, plus diversificarea ei, să producem și bicarbonat de sodiu, dar la acest preț al aburului nu mai am ce să fac, am tăiat deja din costuri, am concediat și 25 de oameni, nu mai am de unde să tai”, a declarat, la o întâlnire cu presa, Witold Urbanowski, CEO Ciech Soda România, scrie Gazeta de Sud.

Conducerea CEO Ciech Soda România îşi doreşte propria unitate de generare de energie termică

Compania nu va pleca din România. “Nu vom pleca și vom manageria cumva această perioadă de mentenanță prelungită”, a spus Urbanowski, care a avansat și o potențială soluție la care deja lucrează oficialii grupului polonez: propria unitate de generare de energie termică.

“Toate celelalte fabric ale noastre au și sursă de abur. Și aici vrem să o avem, să ne facem propriul nostru CET. Fie ne asociem cu mai mulți parteneri, cu actualul CET, cu Consiliul Județean și cu Chimcomplex (noul proprietar al Oltchim-n.red) pentru a construi o centrală nouă, fie vom construi propria noastră capacitate mai mică”, a spus Witold Urbanowski, care a mai afirmat că, dacă va fi obligat să recurgă la această ultimă soluție, ar putea fi construită o unitate de cogenerare.

Compania are 637 angajați și a oferit deja un pachet pentru plecarea voluntară. O parte dintre angajați vor fi păstrați, pentru a putea fi repornită fabrica.

Costul cu agentul termic a ajuns să reprezinte 44% din costurile totale ale producătorului de sodă, singura unitate de profil care a mai rămas funcțională în România. CET Govora (care este în insolvență) a justificat această creștere a prețurilor prin faptul că, printre altele, și ea are costuri mult mai mari din cauza creșterii costurilor cu certificatele de emisii și a faptului că a fost obligată să cumpere cărbune de la CE Oltenia ca urmare a unui accident în care un excavator imenes s-a prăbușit în propria sa carieră de lignit. În plus, CET Govora a susținut că a livrat mai mulți ani energie termică către Ciech sub costul de producție.