Ursula von der Leyen cere amenajarea unui spațiu de locuit lângă biroul său de la Bruxelles

Președinta noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, a decis să solicite amenajarea unui spațiu de locuit – de doar 25 metri pătrați – alături de biroul său de la etajul al 13-lea din sediul Comisiei de la Bruxelles, au confirmat serviciile competente citate de «Le Figaro» și «Die Welt». Domnia sa urmează să preia noua sa funcție la 1 noiembrie. Reședința sa rămâne la Hanovra, au precizat colaboratorii săi, dar nu dorește să-și închirieze un apartament în Bruxelles.

În afara rațiunilor de securitate, un motiv al acestei decizii este și evitarea traficului din Bruxelles. Predecesorul său, Jean-Claude Juncker, își păstrase, și el, reședința în Luxemburg, iar la Bruxelles, conform unui interviu cu « Bild am Sonntag », își închiriase un apartament de 50 metri pătrați, într-un hotel, contra 3.250 euro lunar. Conform regulilor UE, președintele Comisiei Europene nu are dreptul la locuință de serviciu. Nici Donald Tusk nu are acest drept. Ce a mai precizat Jean-Claude Juncker: Președinția Comisiei Europene este o funcție ce necesită 18 ore de lucru pe zi. Salariul brut este de 27.903,32 euro pe lună (impozitat cu 45%), la care se adaugă, lunar, o indemnizație pentru locuință, în valoare de 4.185,50 euro și o alta pentru diverse cheltuieli, de 1.418,07 euro. Dacă are copii, președintele Comisiei primește un supliment de 410,11 euro și o alocație școlară de 100,18 euro. Ursula von der Leyen este mamă a șapte copii, născuți însă între 1987 și 1999.