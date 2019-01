Urmează zece zile decisive pentru Brexit, pentru Marea Britanie și pentru viitorul politic al dnei Theresa May﻿

Miercuri, 9 ianuarie, vor fi reluate lucrările sesiunii Parlamentului britanic, după vacanța de Crăciun și Anul Nou. Urmează a fi supus, în fine, votului Camerei Comunelor acordul Brexit negociat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.

După amânări, Theresa May încearcă – cum spune un proverb – marea cu degetul. Este unanimă opinia că nici de data aceasta nu există majoritatea necesară aprobării textului actual al acordului, fiind aproape cert, până la urmă, un Brexit dur sau chiar un Brexit fără acord. Votul este anunțat de BBC, din surse guvernamentale, pentru 15 ianuarie și el intervine pe fondul precizării de la Bruxelles (pentru a câta oară?) că textul actual al acordului Brexit, pentru care s-a negociat mai bine de 18 luni de zile, «este ne-negociabil», oricâte intervenții, presiuni au fost făcute de dna May personal pentru a obține unele noi concesii, garanții care să-i satisfacă pe oponenții acordului. Urmează, așadar, 10 zile care pot decide soarta Brexit și a Marii Britanii în general.

Un sondaj de opinie arată că, inclusiv la nivelul electoratului, doar 25% susțin acordul negociat de dna May, nemulțumiți de prevederile lui fiind și britanici care au votat pentru rămânerea în UE.

Așa cum se știe, votul fusese stabilit inițial pentru 11 decembrie, dar a fost brusc amânat de Theresa May, conștientă că în contextul de atunci al Parlamentului, șansele de aprobare a acordului Brexit erau practic inexistente, domnia sa neavând susținere majoritară nici în propriul său partid conservator. Ca să nu mai vorbim de faptul că, odată cu acordul, se prăbușea și guvernul condus de ea. Oponenții textului actual al acordului au fost și rămân până azi neclintiți în reproșurile aduse soluțiilor privind frontiera irlandeză sau durata perioadei de tranziție de după 29 martie 2019, în vederea definirii viitoarelor relații ale Regatului Unit cu europenii. În luna decembrie, dna May a făcut pur și simplu naveta între Londra și Bruxelles, între Londra și diverse capitale europene, în speranța – până la urmă iluzorie – de a obține concesii. Nu noi am cerut să plecați din Uniunea Europeană, ci dumneavoastră ați decis acest lucru, i-a precizat, de pildă, Angela Merkel dnei May, la o întâlnire ce a avut loc la Berlin. Condițiile puse de UE sunt conforme cu prevederile Tratatului european și, ca atare, dumneavoastră vă revine sarcina să găsiți soluția pentru ca acordul Brexit să fie acceptat (parafrazare – nr).

Comisia Europeană: Acordul Brexit realizat «este cel mai bun și unicul posibil»

Comisia Europeană, relatează Reuters, a reafirmat luni, 7 ianuarie, că liderii europeni nu doresc renegocierea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, încheiat luna trecută cu dna Theresa May și că își continuă pregătirile în vederea unui eventual Brexit fără acord. «Acordul realizat este cel mai bun și unicul posibil», a subliniat luni purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, precizând că acordul respectiv, nefiind renegociabil, nu sunt prevăzute alte tratative… Negocierile sunt terminate».