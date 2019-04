UPDATE PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader

UPDATE: PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Tudorel Toader. Premierul Viorica Dăncilă a fost printre cei care susțin remanierea lui Tudorel Toader. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat împotriva plecării lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.

Stirea initiala

Liderii social-democraţi s-au reunit, miercuri, la Parlament, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CEx) care ar putea decide retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader, decizie ce ar forţa mâna prim-ministrului Viorica Dăncilă de a îl remania din Guvern. Deputatul PSD Eugen Nicolicea, Robert Cazanciuc şi Şerban Nicolae sunt numele vehiculate pentru a ocupa portofoliul de la Ministerul Justiţiei.



,,Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte miercuri, 17 aprilie 2019, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului”, potrivit unui comunicat de presă remis Ziare.com.

Înainte de şedinţa CEx, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a scris, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că ,,nu este timp pentru a răspunde tuturor dezinformărilor”.

„Nu este timp pentru a răspunde tuturor dezinformărilor!”, a scris Tudorel Toader.

Preşedintele partidului, Liviu Dragnea, a respins informaţia că ar fi încercat să îl convingă pe Tudorel Toader să demisioneze din fruntea Ministerului Justiţiei: ,,Eu nu fac aşa ceva”, potrivit B1.

„Am avut un respect foarte mare pentru Tudorel Toader, am şi acum, dar a greşit foarte mult. Ca membru al unui Guvern asumat de un partid mare, într-o perioadă destul de agitată exact din motivele astea false, nu poţi să te joci cu aşa ceva. Aici este vorba despre o responsabilitate foarte mare pe care trebuie să ţi-o asumi şi nu poţi să enunţi ceva după care să te joci cu enunţul, mai ales că sunt foarte sensibile. Asta este cea mai mare supărare. Nu are nimeni ceva cu domnul Toader personal, ba dimpotrivă, îi respect pregătirea. Nu discut altceva. Asta este marea supărare şi nu are rost să o ascund. Am spus-o şi dumnealui, am spus-o foarte cinstit şi fără patimă, fără ceartă”, a declarat, săptămâna trecută, Liviu Dragnea, potrivit News.ro, citează Digi24.

Tăriceanu se opune

Pe de altă parte, liderul ALDE şi preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat la RFI că se opune remanierii lui Tudorel Toader.

,,N-am discutat cu colegii mei, dar în ceea ce ma priveşte, şi acesta e punctul meu de vedere, nu găsesc util să le servim celor din Opoziţie pe tavă un cadou, deci noi vom vota împotrivă”, a spus Tăriceanu la RFI România.