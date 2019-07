Unde mergem

Astăzi. De la 18.00, Backyard Acoustic Season – o serie de concerte acustice cu artişti din scena românească de alternative, rock, indie, jazz etc. care cântă în serile de joi la terasa Expirat Halele Carol (str. Constantin Istrati nr. 1, tel. 0733.974.728). Din componenţa celei de-a patra ediții vor face parte The Mono Jacks, Robin And The Backstabbers, byron, Toulouse Lautrec, Grimus, Lucia, Pinholes, E.M.I.L., Implant pentru Refuz.

La Cinema Pro, de la 20.00, ”Magnolii de Oţel”. De Robert Harling / Distribuție: Maia Morgenstern, Medeea Marinescu, Victoria Cocias, Ștefana Samfira, Ioana Barbu, Irina Ștefan. Regie: Ricard Reguant / Traducere: Irina Margareta Nistor / Light Design: Dan Bujor / Set Design: Bogdan Amarfi. Teatrul Avangardia a obținut în exclusivitate pentru România drepturile pentru a produce live pe scenă piesa de teatru Magnolii de Oțel care se bucură de mare succes în întreaga lume, inclusiv în varianta pentru marele ecran, în care joacă și Julia Roberts și Shirley MacLaine.





Mâine. În Grădina TVR (Calea Dorobanţi nr. 191), de la 20.00, ”Ursul”, de A.P. Cehov. Distribuție: Marius Bodochi, Ruxandra Balasu şi Gabriel Costan. Rezervări la: 0754.990.017 sau rezervari@teatrulcoquette.ro.

Până la 18 august. La Muzeul Naţional de Artă Contemporană, (str. Izvor nr. 2-4, tel. 021.318.91.37), Expoziția Gnomonica, a artistului Raphaël Zarka, este organizată în cadrul Sezonului România-Franța 2019 și poate fi vizitată la etajul IV al muzeului. Intrând în rezonanță cu tabloul mural dezvoltat în prealabil de pictorul britanic Christian Hidaka pentru proiectul personal Unhooked a Star, opera lui Zarka se deschide către un nou câmp de potențialități și mitologii personale. Curator: Ioana Mandeal. Asistent de proiect: Ronan Le Creurer. În colaborare cu: Galerie Michel Rein, Paris/Brussels.

Sursa: zilesinopti.ro