Unde mergem

Astăzi. La Happy Cinema, (Şos. Progresului 151-157, în cadrul Liberty Center, la intersecţia dintre Calea Rahovei şi Şoseaua Progresul. Tel. 031 426 0536), de la 19.00, Water Lillies by Monet – The Magic of Water and Light prezintă viața și opera geniului Impresionismului – Claude Monet și îi va conduce pe spectatori prin Muzeul Marmottan, la Musée de l’Orangerie și Musée D’Orsay din Paris, la Giverny pentru a vedea casa și grădina lui Monet și la Étretat pentru a inspira magia locurilor care l-au impresionat pe Monet. Ghizii acestei călătorii sunt actrița Elisa Lasowski (Game of Thrones și Versailles) și istoricul de artă și scriitorul Ross King, autorul best seller-ului Mad Enchantment: Claude Monet and the Mystery of the Water Lilies.

În Quantic Pub (Şoseaua Grozăveşti nr. 82), de la 19.00, concert Phoenix. Când spui Phoenix te gândești cu siguranță la trupa care și-a câstigat locul în muzica românească, după anii de experiență și anii petrecuți în inimile fanilor.

Până la 25 iulie. La Galeria Laborna (str. Icoanei nr. 17, Bucureşti), expoziția Naiana Vatavu – “Animus liber”. Naiana Vatavu este interesată de relația dintre vid și plin, legătura dintre ceea ce putem vedea, ceea ce este ascuns, ce este ascuns în fața noastră. Acestea sunt principalele sale surse de inspirație. Formele pe care le compune sunt elemente care recrează un spațiu al alternativelor posibile. Contextul este depozitarul răspunsurilor, așa că privitorul poate să se plaseze în interiorul spațiului și să facă o alegere. Expoziția Animus liber propune un exercițiu de schimbare a perspectivei și de exeresare a liberului arbitru. Contact: 0722.450.877.

Până la 18 august. La Muzeul Naţional de Artă Contemporană, (str. Izvor nr. 2-4, tel. 021.318.91.37), Expoziția Gnomonica, a artistului Raphaël Zarka, este organizată în cadrul Sezonului România-Franța 2019 și poate fi vizitată la etajul IV al muzeului. Intrând în rezonanță cu tabloul mural dezvoltat în prealabil de pictorul britanic Christian Hidaka pentru proiectul personal Unhooked a Star, opera lui Zarka se deschide către un nou câmp de potențialități și mitologii personale. Curator: Ioana Mandeal. Asistent de proiect: Ronan Le Creurer. În colaborare cu: Galerie Michel Rein, Paris/Brussels.

Sursa: zilesinopti.ro