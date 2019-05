Turneul de hochei pentru copii Simona Halep Challenge 2019 a adus pe gheata 200 de jucători

In zilele de 4 si 5 mai, la Patinoarul Tiriac-Telekom Arena, s-a desfasurat turneul de hochei pentru copii Simona Halep Challenge 2019. Competitia a adus pe gheata 20 de echipe de hochei la categoriile de varsta U6, U8 si U10. In total au participat 200 de jucatori, dintre care peste 50 au fost fete. Echipele din care fac parte sportivii apartin cluburilor: Corona Brasov, Tigers Braila, Dunarea Galati, Steaua Rangers, Triumf Bucuresti si Husky Bucuresti.

In cadrul turneului au participat si echipele sustinute de Fundatia Tiriac: Telekom, Dedeman, Skoda, Allianz-Tiriac si Simona Halep.

„Este un eveniment special, care mi-a adus emotii pozitive, iar pe parcursul turneului am fost cu gandul la echipa de fete care imi poarta numele. Micile hocheiste sunt jucatoare extraordinare, care au muncit mult in ultimul an, iar asta se vede atat in timpul antrenamentelor, cat si in cadrul turneelor la care au participat. Ma bucur ca aceasta competitie a ajuns la cea de-a doua editie si cu siguranta vom continua aceasta traditie frumoasa, pentru ca sportivii juniori au nevoie sa fie sustinuti, apreciati si valorizati”, a declarat Simona Halep.

”Ma bucur sa organizam cea de-a doua editie a competitiei Simona Halep Challenge. Este un eveniment sportiv de amploare, extrem de asteptat de cluburile de hochei pentru copii. In timpul meciurilor, hocheistii au dat dovada de rezistenta, talent si viziune asupra jocului, iar asta demonstreaza ca antrenamentele pe care le-au avut de-a lungul timpului i-au ajutat, iar astazi sunt tot mai aproape de performanta. Prin organizarea turneului Simona Halep Challenge 2019, Fundatia Tiriac impreuna cu Federatia Romana de Hochei pe Gheata continua sa se implice in formarea tinerilor sportivi. Este un obiectiv pe care il vom duce mai departe, cu fiecare editie viitoare a turneului, cat si prin intermediul altor activitati pe care le vom facem la Patinoarul Tiriac-Telekom Arena”, a declarat Eduard Pana, Directorul Sportiv al Patinoarului Tiriac – Telekom Arena.

Sambata, 4 mai, au intrat in teren echipele de hochei de la categoria de varsta U8: Telekom, Dedeman, Simona Halep, Corona Brasov, Tigers Braila, Husky Bucuresti, Olimpia Girls, Steaua Rangers, Viitorul Olimpia si Dunarea Galati. Duminica, 5 mai, gheata Patinoarului Tiriac-Telekom Arena a gazduit competitiile la categoriile de varsta U6 si U10. Astfel, in cea de-a doua zi au evoluat echipele Skoda si Husky Bucuresti la categoria U6, iar Allianz-Tiriac, Corona Brasov, Tigers Braila, Husky Bucuresti, Triumf Bucuresti, Steaua Rangers, Viitorul Olimpia si Dunarea Galati la categoria U8.