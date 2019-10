Turcia a lansat operațiunea „Izvorul Păcii” – Cum se prezintă situația în prima zi

Miercuri, preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan a anunţat intrarea în Siria a forţelor armate turce, scopul operaţiunii fiind crearea unei zone tampon de-a lungul graniţei cu Siria. Pe parcursul nopţii şi al dimineţii de joi, aviaţia turca a efectuat mai multe raiduri asupra unor puncte strategice (culoare de aprovizionare ale forţelor kurde) şi asupra unor clădiri din mai multe localităţi.

Aproape simultan, forțele kurde au raportat atacuri aeriene în zone descrise ca fiind civile. Potrivit celor mai recente estimări, până acum au fost ucise cel puţin 15 persoane şi alte 40 au fost rănite. În plus, mii de persoane fug din zonele vizate de atacuri.

Între timp, au apărut informaţii cu privire la faptul că „Unitățile de Apărare a Poporului (YPG)” (adică kurzii) nu au dotarea necesară contracarării armamentului greu turc, în speţă tancuri şi avioane.

Trump își apără decizia de a abandona

Motivul este simplu: valoarea strategică a Turciei o depășește, cu mult, pe cea a „Unităților de Apărare a Poporului (YPG)”. Mai mult decât atât, Trump i-a desființat pe kurzi, afirmând că aceștia nu au ajutat SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Acest gest transmite un semnal foarte prost, atât altor grupuri cu care SUA cooperează, cât și partenerilro naționali ai acestora, potrivit căruia Washingtonul este dispus să-și prioritizeze interesele asupra parteneriatelor.

Ar trebuie menţionat, însă, faptul că este puţin probabil că Donald Trump să fi luat decizia de retragere din Şiria fără o susţinerea unei bune părţi a establishment-ului american.

Urmărirea interesului sau naţional a fost cea mai utilizată politică a Statelor Unite (și a oricărui alt stat) de-a lungul timpului, așadar, abandonul kurzilor nu este nici pe departe, primul gest de acest gen al Washington-ului.

„Din prima zi în care am intrat în arena politică, am anunțat că nu vreau să duc aceste războaie nesfârșite, fără sens – în special pe cele care nu beneficiază în niciun fel SUA”, a declarat Donald Trump într-un comunicat emis de Casa Albă, potrivit The Hill.

„În această dimineață, Turcia, membru NATO, a invadat Siria. Statele Unite ale Americii nu susțin acest atac și au transmis clar Turciei că acest atac este o idee proastă”, a adăugat acesta.

Președintele a transmit că Turcia și-a luat angajamentul de a proteja populația civilă și minoritățile religioase și că este responsabilă pentru luptătorii ISIS închiși și de a se asigura că grupul terorist nu se va reconstitui „în niciul fel și sub nicio formă”.

„Ne așteptăm ca Turcia să își respecte toate angajamentele, iar noi vom continua să monitorizăm situația îndeaproape”, a spus Trump.

Ce şanse au „Unitățile de Apărare a Poporului (YPG)” să reziste în faţa armatei turce

În realitate, şansele sunt practic zero întrucât Turcia are, practic, toate avantajele, atât ca număr, cât şi că dotare. Turcia are susținere aviatică, tancuri și artilerie de calibru mai mare. În plus, are un nivel ridicat de mobilitate, lucru important ținând cont de faptul că terenul de luptă este plat.

Forţele kurde au acumulat multă experienţă de luptă în timpul războiului cu Statul Islamic, însă cea mai mare parte a acestei experienţe a fost acumulată în zonele urbane. Iar zonele urbane, în situaţia în care sunt prea dificil de cucerit, pot fi izolate de liniile de aprovizionare, ceea ce îi va face cucerirea practic iminentă.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este ca forţele kurde să recurgă la luptă de gherilă, un stil de luptă destul de familiar kurzilor. De altfel, acesta a și fost un scenariu indicat chiar de YPG.

Va exista o insurgenţă fără sfârşit. Vor plăti pentru asta (Turcia – n.r.). Până la urmă s-ar putea să pierdem acea zonă (granița de nord-est a Siriei – n.r.), dar asta nu înseamnă că pur şi simplu vom renunţa şi că ne vom retrage”, a completat sursa YPG.