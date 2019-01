Tribut Metallica cu Masterpiece in Hard Rock Cafe

Vineri pe 25 ianuarie, de la ora 22:30 va asteptam la Hard Rock Cafe sa vedeti si sa ascultati unul dintre cele mai bune tributuri Metallica cu Masterpiece!

Trupa masterpiece/”>MASTERPIECE este prima si SINGURA formatie tribut METALLICA din Romania. Trupa este alcatuita din membri cu o vasta experienta muzicala, fiecare cantand si in diferite trupe consacrate din tara (ALTAR, Voices of Silence, Vespera, Scars of a Story, Hungry 4 Heaven, Sinfold, etc). Inca de la inceput s-a bucurat de succese obtinute in concerte si festivaluri atat in Romania cat si in stainatate. Azi MASTERPIECE este in continua urcare promitand fanilor trupei Metallica si nu numai, show-uri de inalt nivel profesional.

Membri:

Andy Ghost-voce

Szabi-chitara

Dorian-chitara/voce aditionala

Lo-chitara bas

Gabi-tobe

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX – Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

VIP: 55 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri)

Acces General: 39 de lei, cu loc la masa in sala

Fara loc: 39 de lei

Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îti reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.

Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau – Soseaua Kiseleff, nr. 32

Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.

Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM