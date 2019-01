Tendința anului 2019 în training: microlearning digital

Ascendis, liderul pieței de training și consultanță în domeniul dezvoltării profesionale din România, a derulat în 2018 peste 200 de programe de microlearning digital, pentru companii din sectorul bancar, energie, automotive, farmaceutice, IT, retail, FMCG și producție industrială etc.

Programele au fost derulate prin Code of Talent, platforma digitală de microlearning dezvoltată de Ascendis împreună cu compania de consultanță organizațională Co-factor și lansată comercial la sfârșitul anului 2017.

„Microlearning-ul a schimbat în ultimii ani piața de training, revoluționând modul în care învățăm: calupuri scurte și de impact, de 3-7 minute, module de training disponibile oricând și oriunde, care permit dezvoltarea accelerată a cunoștințelor și aptitudinilor angajaților, cu costuri mult mai mici pentru companii. Cursanții preferă acest mod de instruire deoarece consumă mai puțin timp și le este disponibil exact în momentul nevoii de învățare (just-in-time). Iar companiile adoptă microlearning-ul cu din ce în ce mai multă convingere, deoarece este metoda de învîțare preferată de angajați, este mult mai eficient ca investiție și mult mai rapid ca implementare”, declară Sorin Paun, partener în grupul Ascendis și lead consultant Code of Talent.

Programele de micro-learning dezvoltate de Ascendis în 2018 au fost în vânzări, leadership, project management, comunicare, negociere, management, strategie, finanțe pentru non-finanțiști, customer experience, inteligență emoțională.

Marile companii din sectoarele cele mai performante ale economiei românești au fost primele care au adoptat microlearning-ul ca metodă de instruire și dezvoltare pentru angajatii lor. Ascendis a derulat programe de microlearning în sectorul bancar (4 din top 5 bănci din România), farma (3 din top 10 companii farmaceutice), automotive (4 din top 10 companii), retail (3 din top 5 retaileri din România), asigurări, IT, construcții etc.

Platforma de microlearning Code Of Talent poate fi utilizată ca instrument digital de follow-up după o sesiune de training la clasă sau ca mediu digital autonom de învățare. Modulele de training sunt accesibile pe computer sau pe orice dispozitiv mobil. Această metodă de învățare se potrivește cu memoria de lucru și durata de atenție a creierului. În acest fel, viteza de asimilare crește cu 300%, reducând în același timp costul cu 50%.

În Code of Talent, cele mai importante subiecte din curs sunt transformate în provocări gamificate si includ 8 tipuri de interacțiuni de învățare (de la întrebări simple, de la demonstrații video, la idei). Programele de microlearning Ascendis / Code of Talent sunt adaptate pentru realitatea de business a participantului și includ 30 de zile interacțiune directă cu trainerul în format digital follow-up. Platforma Code of Talent are o componentă majoră de social și peer learning, presupunând dezbateri deschise, interacțiuni cu ceilalți cursanți sau optiuni de peer review.

„Estimarea noastră este că și în 2019 micro-learning-ul va fi una dintre cele mai importante tendințe n training și dezvoltare. Gamificarea, nivelul fără precedent de customizare a conținutului, interactivitatea, învățarea autonomă dar sub coordonarea unui trainer competent, recompensele rapide și interacțiunile sociale, iată o serie întreagă de avantaje pe care le aducem către companii, manageri și specialiști în HR cu platforma de micro-learning digital Code of Talent” (Sorin Păun, partener Ascendis).