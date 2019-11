Târgul de Turism 2019: trei sferturi din cumpărători au fost femei

La finalul Târgului de Turism 2019, reprezentanții rețelei de agenții de turism Dertour prezintă ce tip de vacanțe au căutat cel mai mult românii.

Peste 850 de vacanțe au fost vândute amatorilor de călătorii la standul Dertour, pe timpul celor patru zile de târg.

Cele mai căutate destinații au fost Turcia (cu pachete de la 438 euro/7 nopți), Thailanda (de la 599 euro/7 nopți) și Egipt (de la 399 euro/7 nopți).

Dacă Turcia este cea mai populară în rândul românilor, cea mai inedită destinație în care a fost cumpărată o vacanță a fost Panama, iar cea mai îndepărtată este Cancun, aflată la o distanță de 10.050 km de București, conform moneybuzz.ro.

Când vine vorba de alegerea vacanței perfecte, se pare că 75% dintre persoanele care au cumpărat vacanțe la Târg au fost femei.

La categoria prețuri, cea mai ieftină vacanță vândută de Dertour a fost de 140 de euro, pentru o vacanță în Viena de două nopți.

Cea mai scumpă vacanță vândută la Târgul de Turism a fost de 12.777 euro, în Maldive, la un resort de cinci stele, pe plajă, cu piscină proprie, în regim all inclusive, pentru o familie cu un copil, timp de nouă nopți, incluzând bilete de avion și transferuri interne cu hidroavion. Clienții au acces și la „Just Veg” – primul restaurant vegetarian din Maldive premiat la nivel mondial, se bucură de cazare într-un resort premiat cu distincția „Premium All Inclusive resort of the year” 2015, servicii de fine dining și băuturi alcoolice fine ale unor branduri de top, toate pentru o vacanță perfectă.

Conform statisticilor după Târg, cea mai populară perioadă în care românii aleg să meargă într-o vacanță este la începutul verii, în intervalul 20 iunie – 5 iulie.

Dertour, cea mai mare rețea de agenții de turism din România, a vândut în cele patru zile de târg vacanțe de 1.1 milioane euro, cu 15% mai mult față de anul anterior, rezultat ce confirmă că este una dintre agențiile cele mai căutate de români.

Peste 14.000 de persoane au vizitat Târgul anul acesta

Ofertele de vacanță Dertour prezentate la târg au cuprins oferte speciale pentru Revelion, incluzând propuneri inedite precum petrecerea Sărbătorilor de iarnă în Delta Dunării, vacanțe în destinații exotice (Thailanda, Bali, Mauritius, Panama, Cancun), pachete Early Booking pentru vacanțe de vară 2020, dar și vacanțe în România. Dertour a lansat și noi destinații pentru vara 2020, în Tunisia și Bali, cu un număr record de 17 plecări pe fiecare destinație.

„Românii caută tot mai mult vacanțe în destinații exotice, fiindcă acum sunt foarte accesibile ca preț – cu atât mai mult cu cât azi, nu mai trebuie să achite toți banii deodată, ci pot opta pentru avans mic și plată în rate, ceea ce fac ca orice vacanță, oricât de sofisticată, să fie accesibilă oricui”, spune Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului Dertour în România.

Noutatea ediției a fost, pentru Dertour, lansarea unui pachet inedit numit „N-ai curaj să pleci chiar acum în vacanță”, prin care a oferit pachete cu 100% reducere celor care au intrat în provocarea de a pleca pe loc în vacanță. 14 curajoși au câștigat vacanțe gratuite în Europa, pe loc, și au plecat deja în destinații precum Viena, Roma și Paris.