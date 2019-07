SVSU Aninoasa pe podium la Concursurile Profesionale ale Serviciilor pentru Situaţii de Urgenţă

Stadionul Municipal din Campulung a fost, in perioada 03-05 iulie 2019, gazda fazei interjudetene a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare si Private pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU si SPSU), bine organizate de Inspectoratul pentru Situati de Urgenta “Cpt. Puica Nicolae” Arges.

La competiție au participat cele mai bune echipe din judetele Dambovita, Arges, Teleorman, Prahova, Giurgiu si Bucuresti-Ilfov.

In clasamentul centralizat general, la serviciile voluntare, pe locul I s-a clasat SVSU Domnesti – Arges, urmati de SVSU Vitanesti – Teleorman si SVSU Vedea – Giurgiu. Competitia serviciilor private a fost castigata de SPSU Automobile Dacia – Pitesti, podiumul fiind completat de Geo-Sting Targoviste – Dambovita (punct lucru Jilava – Ilfov) si Falck Service SRL.

După întrecerea in cele trei probe de concurs (ştafeta 4×100 m, pista de îndemânare şi viteză și dispozitivul de intervenție), rezultatele obtinute de reprezentantii judetului Dambovita, au fost foarte bune, atat SVSU Aninoasa, cat si SPSU COS Targoviste, obtinand locuri pe podiumurile individuale ale probelor de concurs.

Echipa SPSU a COS Targoviste, coordonata de domnul Florin Erculescu, a obtinut locul 3, la una dintre cele cele mai grele probe de concurs, “Dispozitivul de interventie” si o diploma de “Fair-play”.

Dand dovada de omogenitate si constanta, dar si caracterizati de unitate si fair-play, echipa din localitatea damboviteana Aninoasa, coordonata de domnul Florin Mateoiu, in calitatea de Sef SVSU, a obtinut locul 2 la ştafeta 4×100 m, locul 3 la pista de indemanare si viteza, si titlul “Fair-play” pentru modul in care s-au prezentat si pentru faptul ca a fost singura echipa care a avut in componenta un concurent de sex feminin.

Componenta lotului SVSU Aninoasa a fost urmatoarea: Bucur Alexandru, Barbu Claudiu, Dragomir Cristian, Maican Ionut, Matei Bogdan, Manularu Vladut, Neagu Claudiu, Niculae Ion, Moldovan Iulian, Vilcu Ionela,

In cadrul festivitatii de premiere, seful SVSU – Florin Mateoiu, alaturi de Administratorul Public al comunei Aninoasa – Vladut Niculae, au transmis un mesaj de apreciere organizatorilor si participantilor oferind, in numele domnului primar Constantin Maricescu si cate o “Monografie a Comunei Aninoasa”, in semn de recunostinta si pentru ca specificul comunitatii pe care o reprezinta sa fie cunoscut cu adevarat.

Galerie Foto