Studentii romani se tem ca parintii lor pot fi victimele unor escrocherii

Avand in vedere ca studentii au inceput o noua viata la universitate in aceasta toamna, parintii sunt lasati sa inteleaga tehnologia fara ajutorul copiilor lor. Aproape o treime (31%) dintre parintii care nu sunt prea priceputi intr-ale tehnologiei si au copii la facultate recunosc ca se confrunta zilnic cu dificultati legate de tehnologie, ramasi fara sprijin.

Parintii din Romania recunosc in mai mica masura ca ar avea astfel de probleme, in absenta copiilor – doar 23%, un procent mai mic inregistrand doar Slovacia, in regiune 13%.

Intr-o epoca in care membrii familiei au frecvent solicitari de genul „poti reseta router-ul?” sau „poti sa-mi configurezi e-mail-ul pe noul meu telefon?”, parintii pot descoperi ca viata e mai dificila odata ce urmasii lor au parasit cuibul.

Plecarea la universitate este o experienta palpitanta si o oportunitate pentru tineri de a deveni mai independenti si de a-si face prieteni. Cu toate acestea, o cercetare Kaspersky a descoperit ca studentii pot fi in continuare impovarati de faptul ca sunt guru-ul IT al familiei, chiar daca au plecat de acasa.

De fapt, peste o treime dintre parintii (43%) care sunt novici in domeniul tehnologiei si au copii la facultate recunosc ca i-au sunat pentru asistenta tehnica de la distanta. Mai mult, 17% dintre acesti parinti au declarat chiar ca le lipseste suportul IT al copiilor lor mai mult decat compania lor, atunci cand nu sunt in preajma.

Tinerii si-au acceptat rolul de persoana la care se merge pentru sfaturi, 59% dintre studentii priceputi la tehnologie spunand ca li se cere adesea sa-si ajute membrii familiei. Studentii sunt, de asemenea, in dilema cu privire la cat de responsabili ar trebui sa fie in a-si ajuta parintii.

Desi multi s-ar putea sa nu-si doreasca sa fie deranjati, 59% dintre studenti au cel putin o ingrijorare cu privire la capacitatea parintilor lor de a face fata sarcinilor tehnologice sau la riscul de a deveni victime ale fraudei atunci cand nu sunt in preajma. Aceasta cifra creste la 63% in randul tinerilor, in general (respondenti intre 17-34 de ani).

Procentul studentilor din Romania carora li se cere ajutor din partea membrilor familiei, in probleme de tehnologie este similar cu cel global, de 60%. In plus, teama principala a 40% este ca parintii lor vor fi victimele unor escrocherii financiare prin intermediul unor metode online/ prin telefon sau prin vizite acasa.

Adevarul este ca, in cazul in care unul dintre copii este plecat la universitate si nu poate ajuta, atunci este foarte probabil ca unii parinti sa-i intrebe pe fratii lor mai mici. Mai exact, 65% dintre parintii care recunosc ca nu stiu multe despre tehnologie si au copii la universitate se bazeaza pe ajutorul membrilor mai tineri ai familiei pentru sprijin tehnic.

„Indiferent daca ati crescut sau nu cu tehnologia, adevarul este ca suntem mai dependenti ca oricand de ea in viata de zi cu zi. Scopul nostru este sa le oferim tuturor cunostintele si increderea necesare pentru a profita la maximum de tehnologie, fara griji privind infractionalitatea cibernetica”, explica Alexander Moiseev, Chief Business Officer, Kaspersky.

„Oamenii nu sunt niciodata foarte deschisi la schimbare. Putem fi suspiciosi, rigizi si adesea ne intrebam de ce trebuie sa schimbam ceva care pare sa functioneze bine pentru noi”, adauga Kathleen Saxton, psihoterapeut. „Nevoia noastra de a ne proteja de senzatia ca imbatranim sau ca suntem expusi din cauza lipsei noastre de pricepere in anumite domenii, ia rapid forma respingerii nevoii de schimbare sau a unui vartej al disperarii in fata sentimentului ca nu mai putem tine pasul. Exista o nevoie pregnanta ca oamenii sa se simta mai in tema in legatura cu modul cum pot obtine o protectie mai mare pe dispozitive si cum sa utilizeze un program de securitate adecvat pentru a se asigura ca datele si activitatea lor raman in siguranta.”

Sondajul a fost realizat pe un esantion de 11.000 de utilizator din 13 tari, printre care si Romania, avand cote reprezentative la nivel national pentru fiecare categorie de sex, varsta si regiune.