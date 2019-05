Seism in Romania: „Umiliti la alegerile europene, social-democratii isi cauta o busola dupa condamnarea si incarcerarea lui Liviu Dragnea”

Inlocuirea lui Liviu Dragnea, scrie „Les Echos” citand AFP, „se anunta complicata, in conditiile in care liderul social-democratilor i-a inlaturat pe toti potentialii sai rivali ce ar fi fost capabili sa-l inlocuiasca.”

Confirmarea in apel, lunea trecuta, a sentintei de trei ani si sase luni inchisoare cu executare impotriva liderului PSD, Dragnea Liviu, sustine „Les Echos” citand o corespondenta AFP din Bucuresti, „arunca o umbra asupra viitorului politic al tarii…Considerat drept omul cel mai puternic din Romania, patronul Stangii lasa partidul la putere debusolat, iar opozitia reclama alegeri legislative anticipate” Intr-o succinta analiza, ziarul citat reproduce o declaratie a unui politolog roman, Anbdrei Taranu, care afirma ca „PSD se afla intr-o situatie dificila. Este decapitat si ii va fi greu sa gaseasca un lider carismatic, credibil si acceptat de elctoratul partidului…Condamnarea omului forte al partidului pentru deturnare de fonduri publice – si incarcerarea sa directa – a lovit in plin PSD-ul. Repsonsabilii partidului s-au reunit urgent in cursul zilei de marti, la Bucuresti, pentru a decide evolutiile de dupa Dragnea- o misiune ce se anunta complicata, in conditiile in care liderul(Liviu Dragnea-nn)i-a inlaturat pe toti potentialii sai rivali care ar fi putut , intr-o zi, sa-l inlocuiasca”.

Control personal asupra institutiilor

„Patron al PSD incepand din 2015 si artizan ul succesului acestei formatiuni politice la legislativele din decembrie 2016, acest vechi ales local din sudul tarii nu a putut prelua functia de prim ministru din cauza unei condamnari pentru frauda electorala. Ales presedinte al Adunarii nationale(conform textului-nn), el a tinut fraiele puterii la fel de ferm, facand sa cada, in decurs de sapte luni, doi sefi de guvern social-democrati, considerati de el nedocili…Premierul Viorica Dancila, numita in functie in ianuarie 2018 si considerata de opozitie drept o ‘marioneta perfecta’, a incercat recent o chemare la ordine ». In relatarea de la Bucuresti, France Presse si « Les Echos » releva ca opozitia de centru-dreapta l-a acuzat pe Liviu Dragnea di de faptul ca « si-a numit apropiatii in toate posturile cheie, fie la Curtea de Conturi, la Fisc sau in principalele ministere, cu scopul de a-si asigura controlul persoanl al institutiilor…Cea mai mare parte a persoanelor numite in functii publice erau loiale doar fata de un singur om si, in cel mai bun caz, cu pregatire mediocra”, a recunoscut marti incluisv eurodeputatul social-democrt Victor Bostinaru.

Impactul asupra scrutinului european

Incarcerarea lui Liviu Dragnea, subliniaza ziarul citat, intervine dupa ce, duminica, PSD a inregistrat o severa lovitura la europene, clasandu-se pe pozitia a doua, cu doar 23% din voturi, fata de 37% in 2014. „Majoritatea a fost de asemenea deazavuata duminica in referendumul convocat concomitent cu scrutinul european de catre Klaus Iohannis, cu scopul de a denunta reformele in domeniul justitiei promovate de guvern si pe care Bruxellesul si insusi seful statului le acuza ca submineaza lupta impotriva coruptiei. Inca de luni, a doua zi dupa alegeri, Klaus Iohannis a afirmat ca guvernul «trebuie sa plece»”.