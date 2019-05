Sectorul constructiilor este in urma la capitolul digitalizare

Romania se afla cu mult in urma statelor europene la capitolul digitalizare in sectorul constructiilor, avand mai putin de 5% dintre proiecte construite cu ajutorul standardului BIM, dar si foarte putini BIM Manageri, in ciuda beneficiilor de cost si timp pe care le aduce acest concept.

Printre proiectele construite cu ajutorul standardului BIM se numara noul centru comercial Bucur Obor, viitorul pod de la Tarnaveni din judetul Mures si proiectul pilot al casei inteligente, realizat de EFdeN. Desi nevoile de standardizare si introducere a digitalizarii in constructii sunt mari, Romania nu are decat 191 de manageri BIM in acest moment, in timp ce in Europa exista in total 34.301 BIM Manageri, potrivit informatiilor LinkedIn, prezentate de Autodesk.

De asemenea, institutiile statului roman se afla cu mult in urma celor europene la capitolul digitalizare, foarte putine dintre acestea acceptand documentatie digitala, chiar si in format .pdf.

Acestea sunt principalele concluzii ale Conferintei Nationale BIMcon, eveniment organizat recent la Bucuresti de catre BIMTECH – Asociatia pentru Cercetarea, Dezvoltarea si Implementarea Tehnologiilor in Constructii.

Building Information Modelling (BIM) este o metoda de proiectare, executie si operare in constructii ce cuprinde generarea si administrarea unor reprezentari virtuale digitale ale proprietatilor fizice si functionale ale unei cladiri. Utilizarea BIM aduce economii semnificative ale costurilor si timpului de executie pentru domeniul constructiilor care este responsabil cu 35% din deseurile rezultate si 40% din energia consumata la nivel global. In prezent, 85 dintre cele mai mari 100 birouri de arhitectura din lume folosesc BIM in proiectele lor.

De exemplu, in Finlanda, digitalizarea institutionala din constructii a dus la aparitia oraselor virtuale. Mai exact, prin proiectul Sova3D, dezvoltat de Petri Kokko pentru institutiile din Finlanda si prezentat in cadrul BIMcon, proiectantii si beneficiarii pot sa depuna si sa-si revizuiasca online proiectele. Acest lucru este posibil prin folosirea modelului digital al orasului finlandez, in care este inserata viitoarea constructie. Cetatenii pot comenta si oferi feedback direct in aplicatia web gazduita de site-ul primariei de care apartin. Mai mult decat atat, primaria (in relatie cu celalalte institutii) poate aviza si autoriza online proiectul in baza modelului digital BIM. Finlanda face parte dintre tarile care conduc valul digitalizarii la nivel institutional in domeniul constructiilor.

O alta tara deschizatoare de drumuri in aplicarea standardului BIM este Olanda. La BIMcon, Lex Ransijn si Jasper De Mink au prezentat Proiectul Pontsteiger, finalizat in 2018 in Amsterdam si premiat de catre BSI cu distinctia BuildingSMART International Awards 2018 – Construction. Proiectul este un exemplu in ceea ce priveste modul in care pot relationa toti cei implicati, folosind BIM si standardele internationale actuale deoarece a avut la baza nu mai putin de 325 de modele .ifc si a fost prefabricat in proportie de 80% intrucat urma sa fie edificat pe apa.

In Romania, printre proiectele care utilizeaza BIM figureaza si Casa EFdeN care a ocupat recent locul IV la concursul international de case sustenabile. Este vorba despre un proiect inovator, cu o structura exterioara speciala, de tip ”carapace”, care asigura atat o luminozitate optima in casa, cat si un spatiu de relaxare in aer liber. EFdeN Signature este o casa inteligenta, solara, sistemele electrice si mecanice fiind controlate printr-o solutie automatizata. Locuitorii casei pot controla de la distanta, printr-o aplicatie, iluminatul, temperatura, sistemul de deschidere a usii si o parte din electrocasnice.