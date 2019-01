Scăderi DRASTICE pe bursa de la București

În urma declarației făcute de Darius Vâlcov pentru ZF , conform căruia ”taxa pe activele bancare, așa-zisa „taxă pe lăcomie”, se calculează şi se plăteşte trimestrial, ceea ce înseamnă ca la cotaţia ROBOR din T4 2018 taxa este de 1,2%”, bursa de la București a suferit, luni, scăderi drastice.

Mai precis, titlurile Băncii Transilvania, sufereau, la ora transmiterii acestei știri (17:10, n.r.), o corecție de 9,47%%, iar cele BRD au scăzut cu 7,82%.

Mai mult, Banca Transilvania a declarat, într-un raport publicat, luni, pe BVB, că nu este în măsură să emită o analiză de impact.

”Banca Transilvania urmareste cu atentie stirile si declaratiile din presa nationala referitoare la taxa asupra activelor institutiilor de credit, analizand situatia de la primul anunt din presa realizat in 18 Decembrie 2018. Dezbaterea referitoare la nivelul si metoda de calcul a taxei este in desfasurare si in afara sistemului bancar, fara implicarea reprezentantilor pietei bancare. Din moment ce normele metodologice de aplicare a normei legale nu au fost inca publicate, Banca Transilvania nu este in masura sa emita o analiza de impact concludenta. Emitentul va informa cu promptitudine actionarii si investitorii imediat ce va obtine informatii concludente referitoare la cele indicate mai sus”, conform sursei citate.