Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat 3 proiecte de hotărâre prin care 3 personalităţi române, Rodica Popescu Bitănescu, Cornel Dinu şi Andrei Şerban primesc titlul de „Cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti”.

Cornel Dinu, Cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti pentru performanţele notabile din domeniul sportiv

Cornel Dinu este un fost jucător şi antrenor de fotbal român, iar de numele său se leagă multe momente de bucurie ale fanilor. La seniori a jucat numai pentru Dinamo Bucureşti, având 454 de meciuri în Liga 1 şi 53 de goluri marcate. A fost mulţi ani căpitanul echipei naţionale, pentru care a jucat de 75 de ori şi a marcat 7 goluri.

De asemenea, a fost antrenor principal la Dinamo Bucureşti, acolo unde a câştigat şi următoarele trofee: titlul în 2000 şi 2002 şi Cupa României la Fotbal în 2000 şi 2001. Cornel Dinu a mai antrenat CS Târgovişte, ASA Târgu Mureş Oţelul Galaţi, U Cluj şi FC Olt.

În perioada 1992-1993, Cornel Dinu a fost şi selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României în campania de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal 1994.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a III a.

Rodica Popescu Bitănescu, Cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti pentru cariera să remarcabilă în teatrul românesc

Rodica Popescu Bitănescu este o cunoscută actriţă de teatru şi film.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografica din Bucureşti, promoţia 1960, debutând la Teatrul Naţional din Iaşi. În 1966 urca pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, interpretând rolul Ines din piesă Castiliană. Din acel moment a făcut roluri memorabile pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, printre care: Lucetta – în Bădăranii, Manuela – Travesti, Calipsita – Coană Chiriţă, Monti – Moartea ultimului golan, Lina – Să nu-ţi faci prăvălie cu scara, Argentina – Trei fraţi gemeni veneţieni, Bianca – Îmblânzirea scorpiei, Fifica Profirel – Hagi Tudose, Liza – Inocentul sau Liuba – Faleza.

Începând cu anul 1975, Rodica Popescu Bitănescu debutează în film, iar ulterior va juca şi în seriale de televiziune.

Pentru cariera să remarcabilă a fost distinsă cu premii de creaţie, iar, în anul 2002, îi este înmânat Ordinul Naţional „Serviciul credincios în grad de cavaler”, pentru crearea şi transmiterea cu talent şi dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizaţia românească şi universală.

Andrei Şerban, Cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti pentru contribuţia şi impactul major în teatru

Andrei Şerban este considerat unul dintre cei mai importanţi regizori romani din a doua jumătate a secolului al XX-lea, care a pus în scena spectacole de teatru şi opera în 39 de ţări, fiind un „ambasador” la ţării noastre. De-a-lungul carierei sale a pus în valoare personaje cu o deosebită originalitate şi îndrăzneală.

S-a născut la 21 iunie 1943, la Bucureşti, iar atracţia pentru teatru o descoperă în clasa a VII a când regizează „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale.

În SUA, Andrei Şerban a lucrat cu La MaMa Theatre, The Public Theatre, Lincoln Center, Circle în the Square, Yale Repertory Theatre, The Guthrie Theatre, A.C.T. şi cu New York City, Seattle şi Los Angeles Opera.

În Europa a lucrat pentru operele din Paris, Geneva, Viena şi Bologna, cu Welsh Naţional Opera, Covent Garden, Theatre de la Ville, Helsinki Lilla Teatern, Teatrul Naţional Bucureşti, La Comedie Fancaise, iar în Japonia a pus în scena spectacole pentru Shiki Company of Tokyo.

Profesor la universităţi de prestigiu din întreaga lume, precum Yale School of Dramă, Harvard University, Le Conservatoire de Paris, Stockholm Dramatic School, Theatre School of Tokyo, University of California, Andrei Şerban a fost recompensat cu numeroase premii, printre care premii la Festivalurile de la Avignon, Shiraz şi Belgrad. A fost nominalizat la premiile Tony şi a fost laureat cu premiul Societăţii Regizorilor de Teatru şi Coregrafilor George Abbott pentru impactul major avut în teatru în ultimii 20 de ani.

În decembrie 2008 a primit Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce, la Paris, cu ocazia prezentării spectacolului Spovedanie la Tanacu în Capitala Franţei.