“Război” între baronii PSD şi Liviu Dragnea pe amnistie şi graţiere

Tensiunile în PSD ar putea continua şi în 2019 în contextul în care baronii locali au început să suspecteze că liderul partidului, Liviu Dragnea, renunţă la OUG pe amnistie şi graţiere, cunoscută în PSD drept „salvarea colectivă”, deoarece ar fi obţinut un complet de judecată care îi dă şanse mari să scape fără închisoare, conform unor surse din conducerea partidului citate de Adevărul, potrivit B1 TV.

Zvonurile s-au intensificat după ce Dragnea a nimerit, din a treia încercare, la un complet favorabil de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), complet care va da sentinţa definitivă în dosarul în care liderul PSD a fost condamnat la 3 ani şi jumătate cu executare în primă instanţă.

Potrivit unor surse din sistemul judiciar, Liviu Dragneaa are şanse la o achitare cu un scor de 3 la 2 ca urmare a completului obţinut a treia oară ca urmare a scandalului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

,,Toată lumea aştepta ordonanţa de amnistie şi graţiere în luna decembrie. Acum am intrat deja în an cu două rânduri de alegeri, plus preşedinţia UE, deci va fi greu ca Guvernul să-şi asume un asemenea act de clemenţă. Ne poate costa mult electoral. Oricum, Dragnea e cunoscut ca un tip care negociază numai pentru el”, au declarat sursele citate.

De asemenea, trebuie amintit faptul că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că niciun proiect de act normativ nu ajunge la Guvern fără avizul Ministerului Justiţiei.

,,Orice proiect, dacă vine la alt minister, nu ajunge în Guvern fără avizul Ministerului Justiţiei, dar poate să fie un proiect cu iniţiativă parlamentară, se cere punctul de vedere Guvernului şi Guvernul îl cere pe al Ministerului Justiţiei. Da, dăm avize, avem direcţie, îmi fac opinia mea, discut cu dânşii, fac observaţii, sunt propuneri de tehnică legislativă, sunt observaţii”, a declarat Tudorel Toader la Antena3.



La rândul său, premierul Viorica Dăncilă le-a spus diplomaţilor străini că încă nu a existat nicio discuţie cu Ministerul Justiţiei despre subiectul OUG pe amnistie şi graţiere.

„Da, au existat discuţii legate de acest aspect, m-au întrebat dacă dau graţierea şi amnistia în 2018, mai mulţi dintre ambasadori au întrebat de acest lucru. Dar eu cred că multe din lucrurile pe care dânşii le spuneau erau dezinformări, erau ştiri false care au fost induse, efectiv ne spuneau că dăm pentru anumiţi oameni o amnistie sau o graţiere, o altă lege nu o dai pentru o persoană sau pentru două persoane, dai o lege pentru că aşa crezi că este normal şi pentru că vrei să faci lucruri bune sau să îndrepţi anumite lucruri care sunt greşite. Deci am avut aceste discuţii, m-au întrebat, au spus că pe 19 decembrie sau ceva de genul acesta vreau să dau amnistia şi graţierea, le-am spus că nu este adevărat, nu am încă un proiect şi nu am discutat despre acest lucru”, a spus Viorica Dăncilă la acelaşi post de televiziune.