Răsturnare de situație pe piața auto internă

Piața auto din România s-a revigorat constant în ultimii cinci ani, iar ultima analiză realizată de platforma online Autovit.ro, pe baza informatiilor furnizate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, arată din nou cifre record pentru prima jumătate a acestui an.

Au fost 6 luni în care s-au realizat peste 600.000 de tranzacții cu mașini, la fel ca în vremurile bune de dinaintea crizei economice. Spre deosebire de acea perioadă, când piața mașinilor noi genera valorile cele mai mari, în prezent reînmatriculările (tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern) stau cel mai bine.

Dacia – cea mai dorită marcă auto de pe piața mașinilor noi

Piața mașinilor noi a crescut cu 19% și a ajuns la cel mai bun nivel din ultimii 11 ani. Ianuarie și iunie au fost cele mai bune luni, cu 14.000 de unități, iar aprilie a fost cea mai slabă lună, cu sub 9.000 de mașini. Iunie a fost a treia cea mai bună lună din ultimii 10 ani.

Logan și Duster de la Dacia au fost cele mai vândute modele, iar Renault Clio și Skoda Octavia au fost cele mai vândute modele de import. În total, cele cinci mărci din top 5 dețin 60% din piața totală de mașini noi.

Top 5 mărci mașini noi și cota de piață

Dacia 29,8% Renault 8,6% Skoda 7,7% Ford 7,2% Volkswagen 7,1%

Declinul diesel-ului pe piața mașinilor noi va continua, urmând trend-ul european unde apar tot mai multe interdicții și taxe pentru mașinile pe motorină. Datele APIA din România arată că în cinci luni din 2019 diesel-ul a avut 25% din piața mașinilor noi, în timp ce acum un an ponderea acestora era de 39%. Și ofertele de motorizări diesel s-au redus.

Piața mașinilor second-hand ar putea ajunge la un milion de tranzacții până la finalul anului

Tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern (reînmatriculările) au avut cel mai bun semestru de până acum, depășind pragul de 300.000 unități, cu un avans de 13%. Cea mai bună lună a fost aprilie, cu peste 55.000 de mașini tranzacționate, iar pragul de 50.000 a mai fost depășit în alte trei luni.

Importurile de mașini second-hand au înregistrat o scădere de 7%, dar totalul de 217.000 de unități tranzacționate este consistent și a mai fost depășit doar în 2017 și 2018. Cel mai slab prim semestru pentru piața second-hand a fost în 2011, cu sub 45.000 de mașini.

Conform estimărilor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, piața mașinilor second-hand din import poate atinge 400.000 de unități chiar și dacă al doilea semestru va fi sensibil mai slab decât primul. Este foarte posibil ca și reînmatriculările să aibă cel mai bun an din istoria lor, cu peste 550.000 de unități.

Top 5 mărci mașini second-hand și cota de piață

Volkswagen 24,5% BMW 10,1% Audi 9,4% Opel 9,1% Ford 8,4%

Pe platforma Autovit.ro sunt în orice moment peste 30.000 de anunțuri pentru autoturisme, dintre care 27% sunt pe segmentul de preț 5.000-10.000 euro. Ponderea mașinilor de peste 20.000 de euro a crescut constant, ajungând la 23% din total (față de 18% acum doi ani și de 16% acum patru ani). Ponderea mașinior de sub 3.000 de euro a tot scăzut, spre 11% din total (față de 17% acum patru ani și 15% acum doi ani).

Mașinile de pe Autovit.ro în funcție de preț

Palier de preț Ponderea din total anunțuri Sub 3.000 euro 11% 3-5.000 euro 14% 5-10.000 euro 27% 10-15.000 euro 15% 15-20.000 euro 10% Peste 20.000 euro 23%

Pe platforma Autovit.ro sunt la vânzare și peste 60 de mașini full-electrice de la peste zece mărci auto, cea mai populara marca fiind chiar Tesla.

Cele mai populare mărci de mașini electrice pe Autovit.ro

Tesla 22% BMW 18% Renault 13% Smart 9% Volkswagen 9%

„Românii preferă tot mai mult să cumpere mașini de pe piața internă, iar tranzacțiile cu mașini noi și reînmatriculările au crescut constant în ultimii 6 ani. Numărul mașinilor achiziționate din străinătate a scăzut cu 7 procente.­­Tranzacțiile cu mașini electrice prezintă tot mai mult interes pe piața auto și tind să înregistreze valori record anul acesta, atât în ceea ce privește achiziția de mașini electrice noi, cât și second-hand. Anul trecut au fost înmatriculate peste 1.000 de unități, stațiile de încărcare se înmulțesc pe zi ce trece, iar programul Rabla Plus are buget mai mare de la an la an. Pentru prima data în istoria programului, voucherele s-au epuizat, iar Ministerul Mediului a anunțat anul acesta o suplimentare cu 15 milioane lei pentru mașinile electrice și hibrid. Crește, așadar, și oferta producătorilor sau dealerilor auto, iar ideea deținerii unei mașini electrice nu mai este una exotică pentru români.” – Andrei Dumuța, Business Manager Autovit.ro

În primele 6 luni ale anului, pe Autovit.ro au fost înregistrate peste 100.000 de anunțuri noi, cele mai multe dintre ele fiind adăugate în lunile martie și mai. 19.702 mașini s-au vândut deja prin intermediul acestei platforme auto online.

Top 5 cele mai populare mărci auto pe Autovit.ro: