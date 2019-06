Raed Arafat continuă lupta cu fumatul

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, laudă proiectul legislativ, care prevede corectarea reglementărilor privind produsele din tutun, și a precizat că acesta prevede noi măsuri care limitează posibilitatea de a promova produsele „ucigătoare”, dar interzice și sponsorizarea de către firmele producătoare de tutun.

„Noul proiect legislativ initiat recent la parlament, care prevede corectarea si completarea actualei legislatii care reglementeaza produsele din tutun si promovarea acestora, este unul extrem de important. Acesta prevede noi masuri care limiteaza posibilitatea promovarii produselor ucigatoare din tutun sub diferite forme si interzice sponsorizarea de catre firmele producatoare de tutun pentru ca si sponsorizarea inseamna promovare si atragerea de sustinatori chiar si in randul formatorilor de opinie

Totodata, noul proiect se adreseaza noilor produse alternative din piata si le aduce pe picior de egalitate cu produsele clasice din tutun. Astfel poate vom reusi sa mai construim un zid care sa impiedice producatorii sa ajunga la copiii si adolescentii prin diferite metode subtile. O noua masura introdusa este cea de interzicerea fumatului in masinile unde sunt minori sau femei gravide, masura exsistenta deja in mai multe tari, precum Belgia de exemplu, si care are menirea sa protejeze minorii si adlosecentii de fumatul pasiv al parintilor sau adultilor inconstienti”, a scris Raed Arafat pe contul său de Facebook.

Demnitarul își începe argumentarea de la un episod pe care l-a trăit vinerea trecută, atunci când lua masa la un restaurant din Băneasa. El susține că o adolescentă l-a abordat direct cu întrebarea „fumați?”, în încercarea de a-și promova produsele pe bază de tutun.

„Vinerea trecuta, luand masa la un restaurant la mall Baneasa, s-a apropriat o fata imbracata frumos si elegant de masa la care stateam si m-a abordat direct cu intrabarea “FUMATI?”… nu cred ca varsta ei depasea 20-21 ani iar in mana ei erau un aparat de incalzit tutun si 2-3 pachetele de tigari ce pot fi utilizate cu acest aparat. Nu am intrat in discutie cu ea si am rugat-o sa paraseasca masa. Nu stiu daca ziceam ca nu fumez care ar fi fost tactica ei iar daca ziceam ca fumez cu siguranta avea sa promoveze noile produse!

Cu certitudine cine a angajat-o sa promoveze aceste produse s-a gandit si la faptul ca are o varsta apropriata de tinta principala a campaniei de promovare si anume adolescentii!”, a scris acesta.

În acest context, Raed Arafat a vorbit despre promovarea agresivă a produselor din tutun, subliniind că unele scăpări ale legislației în vigoare privind fumatul sunt exploatate la maximum de firmele din sector.

„Promovarea agresiva, sub diferite forme ascunse, a produselor din tutun continua mai mult decat oricand. Unele scapari ale legislatiei in vigoare privind fumatul sunt exploatate la maxim de producatorii de tutun iar tinta in mare parte raman adolescentii, viitorii consumatori fideli ai produselor din tutun avand in vedere adictia pe care o induc aceste produse si faptul ca o data adolescentul este “recrutat” acesta greu se mai lasa.

Vedem afisele in statiile de autobuz, la mall-uri, in magazine si mai ales vedem o promovare agresiva la nivelul mediului online prin personaje cu putere de a influenta tinerii, fie si prin faputul ca, la momentul difuzarii unui material video, acestia sunt vazuti fumand sau folosind unul dintre noile “gadgeturi” pentru fumat alternativ, atractive pentru tineri”, a scris acesta.