Radu Albu, singurul alpinist român care a reușit performanța de a escalada în 2018 un vârf peste 8000 m

România are un nou motiv de mândrie, o performanță care ne poate inspira pe noi toți. Aflat la prima lui încercare de a escalada un opt miar și neștiind exact cum va reacționa corpul lui la o astfel de provocare, efortul lui Radu a fost răsplătit din plin în dimineața zilei de 28 septembrie 2018, când, la 5:15 a.m. ora Nepalului, a ajuns cu bine pe Vf. Manaslu, la 8.163 m.

Este dovedit științific că organismul uman se poate adapta în condițiile de lipsă de oxigen pana la 5.950 m, a urca mai sus de atât este un chin și un efort supraomenesc. Toți alpiniștii care se încumetă la a urca mai ales la peste 7.500 m în așa numita „zonă a morții” își supun corpul unui efort extrem, unde pe lângă intensa pregătire fizică, motivația și genele joacă un rol crucial.

Plecat din țară la început de septembrie după o perioadă de 8 luni de antrenament intens, Radu Albu a petrecut 3 săptămâni să ajungă în tabăra de bază a muntelui Manaslu și să se ajusteze la acea altitudine, făcând ture de aclimatizare repetate spre taberele superioare. La începutul celei de-a 4a săptămâni, profitând de o fereastră de vreme bună, a început urcarea finală din tabăra de bază (4,900 m) în tabăra 1 (5,800 m) apoi în tabăra 2 (6,400 m), tabăra 3 (6,800), în 27 septembrie ajungând în tabăra 4 la 7,400 m, aproape de „zona morții”.

În acea noapte, după câteva ore de odihnă, a început urcarea finală, iar după aproximativ 7 ore a ajuns cu bine pe acoperișul lumii, printre primii 10 alpiniști care au pornit spre vârf în acea noapte. Coborârea a fost în schimb cruntă, mult mai grea decât ascensiunea, în primul rând datorită distanței parcurse din vârf până în tabăra de bază, 3300 m diferență de nivel, timp de 14 ore. În al doilea rând, după 4 zile de urcare în care a dormit maxim 10 ore, extenuarea fizică și-a spus cuvântul. Deși a fost extrem de frig, Radu nu a suferit degerături, iar bucuria de a fi realizat un vis depășește orice suferință îndurată pe parcurs.

Radu a fost singurul român din cei peste 200 de alpiniști care au primit permis de escaladare a Vf. Manaslu în acest sezon, fiind în același timp și liderul expediției internaționale din care a făcut parte. Ghid montan atestat în România, Radu Albu a redescoperit recent pasiunea pentru munte și plănuiește pentru viitor escaladarea tuturor vârfurilor peste 8,000 m.

În interviul telefonic dat în dimineața reușitei, Radu ne-a mărturisit ca „sunt foarte bucuros. Sunt un om atât de mic pe un munte așa de mare, dar tot atâta fericire am în suflet ca și muntele asta. Am fost atât de fericit că am ajuns acolo încât m-a apucat plânsul. Lacrimile îmi înghețau instant in ochi. Vroiam să strig de bucurie dar nu mai aveam energie. Eram epuizat și înghețat. În spatele meu stăteau la coadă pe vârf pentru poza finala peste 100 de suflete. Eu am fost sus printre primii pentru că am plecat printre primii. Când am urcat chiar pe ultimul metru din vârf și am realizat că sunt deasupra tuturor m-am gândit că poate în acele secunde sunt omul la cea mai înaltă altitudine de pe planetă. Nu vă pot spune sau descrie ce am simțit în cuvinte. Am simțit că nu mai sunt trup ci sunt un fel de spirit care se ridică deasupra tuturor oamenilor, necazurilor sau durerilor. Mi-a trecut frigul, am uitat de dureri și m-am simțit ca în cer… eram în ceruri la 8.163 m. M-am uitat spre cer și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că a fost cu mine, am făcut câteva poze și am coborât”.

Manaslu este un munte situat în partea central vestică a lanțului Himalaya, in Nepal, al 8lea cel mai înalt din lume. Printre cei 14 munți peste 8,000 m, este considerat a fi un opt miar de dificultate medie. Numele lui, care înseamnă „muntele spiritului”, provine din cuvântul Sanscrit „manasa”, tradus ca si „intelect” sau „suflet”.