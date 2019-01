PwC Romania isi extinde echipa de taxe si impozite indirecte prin recrutarea Adinei Vizoli-Alexandru

PwC Romania isi intareste practica de taxe si impozite indirecte odata cu recrutarea Adinei Vizoli-Alexandru ca Director in cadrul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica.

Adina este un profesionist cu peste 15 ani de experienta in proiecte nationale si internationale in domeniul serviciilor profesionale. Este specializata in domeniul taxelor indirecte, a aspectelor legate de taxa pe valoare adaugata, analizelor de impact axate pe regimul aplicarii TVA la nivel national si al Uniunii Europene, solutii de eficientizare a aplicarii taxelor, asistenta clientilor in fata organelor fiscale din Romania in cadrul inspectiilor fiscale si a procedurilor de verificare fiscala.

„Adina este Alumna a firmei noastre, fiind crescuta si la scoala PwC, recunoscuta pentru formarea a sute de profesionisti de-a lungul timpului. Venirea ei consolideaza echipa de taxe si impozite indirecte a PwC Romania, ce numara in acest moment peste 50 de profesionisti si ne va ajuta sa sustinem cresterea constanta pe care am inregistrat-o in ultimii ani pe acest segment de piata. Ma bucura revenirea Adinei, careia ii urez mult succes in activitatea pe care o va desfasura pe viitor” a declarat Daniel Anghel, Liderul Departamentului de taxe si consultanta juridica, PwC Romania.

„Sunt incantata sa ma intorc in PwC, o firma etalon, unde am avut bucuria sa lucrez in anii mei de inceput si care si-a pus amprenta asupra vietii mele profesionale. Sunt convinsa ca, prin solutiile oferite de PwC, inclusiv prin utilizarea celor mai noi tehnologii digitale in domeniul consultantei fiscale, vom putea ajuta clientii sa rezolve probleme importante, atat in cadrul propriei companii, cat si la nivelul industriei in care activeaza”, a declarat Adina Vizoli-Alexandru, director taxe si impozite indirecte, PwC Romania.

Adina este absolventa a Facultatii de Marketing din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti si este pasionata de schi si calatorii.