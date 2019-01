PwC lanseaza programul de certificare Business Coaching Diploma

PwC Romania anunta lansarea in Romania a programului de certificare Business Coaching Diploma (BCD), derulat prin Academia PwC. Dupa ce a fost implementat in Polonia, Rusia si Serbia, din martie 2019 Business Coaching Diploma va fi disponibil si in Romania.



Programul consta in 156 de ore aprobate de Federatia Internationala de Coaching (ICF), incadrate in categoria „Ore aprobate de training specific pentru coaching” (ACSTH), si a primit Premiul European de calitate (EQA pentru nivelul Practitioner) oferit de catre Consiliul European de Mentoring&Coaching (EMCC).

„Suntem incantati sa incepem anul cu lansarea unui astfel de program. In cadrul PwC, acest program a dus la un nivel crescut de retentie al oamenilor in echipele liderilor participantisi in dezvoltarea de relatii mai solide cu acestia. Antrenandu-se sa asculte in profunzime clientiisi sapunaintrebarile relevante, nivelul calitativ al procesului de consultanta a crescut de asemenea”, a declarat Francesca Postolache – partener PwC Romania si Liderul Academiei.

„Programul vine in sustinereatendintei de dezvoltare a rolului pe care il are coach-ulintern in companii. Iar in ultima perioada am observat o crestere a acestei nevoi si la nivelul companiilor din Romania. Ne dorim saii sustinem pe specialistii de Resurse Umane care doresc sa se imbarcein aceastacalatorietransformationala de a construi o cultura de coachingin organizatiile lor. Programul se adreseazasi celor care doresc sa devina lideri mai buni prin insusirea unor tehnici practice de coaching”, declara Denisa Panaite Casu, Manager Academia PwC





Trainerii cursului sunt acreditati la nivel ICF Master CertifiedCoach (MCC) si Professional CertifiedCoach (PCC) din Polonia si Serbia si au experientainternationalaatatin coaching, cat si ca traineri. Programul este format din cinci module de training de cate 3 zile fiecare si se intinde pe o durata de 6 luni, care se finalizeaza cu un examen. Pentru obtinerea acreditarilor ICF, fie la nivel Associated Certified Coach(ACC), fie la nivel PCC, mai sunt necesare indeplinireacerintelor pentru orele de practicasi examinarea directasustinutain cadrul ICF. Pentru obtinerea certificarii EMCC (Consiliul European de Mentoring&Coaching) este suficienta absolvirea programului si dovada indeplinirii a 36 de ore de coaching individual.

Programul se adreseaza cu precadere celor care doresc sa devina coach interni (specialisti in cadrul departamentelor de Resurse Umane, traineri, manageri, antreprenori), dar si coachilor care doresc sa isi continue dezvoltarea si sacreasca la nivelul de Professional CertifiedCoach.