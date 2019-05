Proiecții speciale la TIFF 2019

Filme „la cald”, venite direct de la Cannes, dar și povești bazate pe întâmplări reale și analize sociale puternice vor completa seria de surprize rezervate publicului TIFF, la cea de-a 18-a ediție a celui mai mare eveniment de film din România.

Secvenţă din filmul ”Durere şi glorie”



Antonio Banderas interpretează magistral rolul lui Pedro Almodóvar în Durere și glorie (Pain and Glory), cel mai recent film al faimosului regizor premiat în 2002 cu Oscar pentru scenariul original Talk to Her și distins, de-a lungul carierei, cu peste 130 de trofee în marile festivaluri. Cel de-al 21-lea lungmetraj pe care îl semnează are un puternic caracter autobiografic și reconstituie, introspectiv, diferitele etape din viața cineastului spaniol. Pelicula – în care mai joacă Penelope Cruz și Leonardo Sbaraglia – concurează pentru trofeul Palme d’Or la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Cannes și va fi prezentată la TIFF, în premieră în România, pe ecranul-gigant din Piața Unirii Open Air, urmând ca din toamnă să intre în cinematografele din țară, distribuită de Independența Film, potrivit unui comunicat TIFF.

Secvenţă din filmul ”La Gomera”



Alături de Almodovar, Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Ken Loach și alte nume mari ale filmului mondial, Corneliu Porumboiu (premiat în 2006 la Cannes cu Camera d’Or pentru cel mai bun debut) concurează, și el, în competiția oficială a celui mai important festival din lume, cu La Gomera. Povestea unui ofițer de poliție corupt (Vlad Ivanov) care ajunge pe o insulă din Spania pentru a învăța limbajul fluierat „el silbo”, esențial în misiunea de eliberare a unui traficant de droguri, a fost filmată în trei țări (România, Spania și Singapore). Rodica Lazăr și Catrinel Marlon completează o distribuție eclectică de actori români și spanioli. Filmul va putea fi văzut într-o unică proiecție în avanpremieră la TIFF. Tot de la Cannes, din secțiunea Semaine de la critique, revine în competiția pentru Trofeul Transilvania regizorul Hlynur Palmason cu Alb cât vezi cu ochii (A White, White Day), povestea unui bărbat pe care îndoielile privind fidelitatea soției îl bântuie ca o fantasmă, chiar și la doi ani după moartea tragică a acesteia, alimentându-i gândurile de răzbunare.

Cadru din documentarul ”Generaţia Woodstock”



Seara zilei de marți, 4 iunie, este rezervată proiecției speciale din Arkhai Sculpture Park, Vlaha, și Generației Woodstock (Woodstock: Three Days that Defined a Generation), proaspăt lansat la Tribeca Film Festival din New York. Marcând aniversarea a 50 de ani de la prima ediție a legendarului festival, documentarul reia povestea celor 3 zile care aveau să schimbe modul în care o întreagă generație avea să abordeze muzica, artele, dar și politica și drepturile sociale. Invitatul special al serii este Oigăn, cu deja celebrul său performance live intitulat Oigan plays Dylan.

Cadru din filmul ”Il Sindaco, Italian Politics 4 Dummies”



În 2017, un tânăr jurnalist surprinde scena politică italiană cu anunțul că va candida ca primar al orașului Palermo, susținut de Liga, al cărui lider e Matteo Salvini, politicianul care îi denigrase, de-a lungul timpului, exact pe italienii din sud. Urmează o campanie electorală „fictivă”, documentată în cele mai mici detalii cu o cameră ascunsă. Rezultatul este Politica italiană pentru to(n)ți (Il Sindaco, Italian Politics 4 Dummies), un film ce a stârnit un scandal enorm în Italia, finalizat cu un proces în care jurnalistul primește câștig de cauză. Echipa filmului, inclusiv jurnalistul-erou, va fi prezentă la TIFF 2019 pentru a putea împărtăși experiența unică a creării acestui documentar.

Cadru din documentarul ”Nu e nimeni acasă”



Nu e nimeni acasă este un material produs de Recorder.ro – câștigător anul acesta la Gala Premiilor Superscrieri. Documentarul realizat de jurnaliștii Andrei Udișteanu și David Muntean urmărește ultimele zile petrecute în România de o familie cu doi copii pregătită să emigreze în Marea Britanie. Departe de a fi un caz izolat, povestea lor reflectă imaginea unui fenomen dezastruos, alimentat puternic de evoluția politică de după decembrie 89: români care pleacă definitiv din țară, copleșiți de dezamăgiri și regrete.

Au trecut 30 de ani de la evenimentele din Decembrie 89, iar proiecția documentarului După Revoluție, semnat de Laurențiu Calciu, marchează acest moment printr-o proiecție specială la TIFF. Folosind imagini înregistrate pe camera lui VHS pe străzile din București, imediat după evenimentele care au condus la căderea regimului comunist, regizorul redă confuzia acelor momente și opiniile, temerile şi aşteptările românilor de rând, realizând totodată o anchetă istorică şi antropologică a primelor alegeri libere. Un film pe care tânara generație nu ar trebui să-l rateze pentru a înțelege mai bine istoria recentă.

Programul complet al tuturor filmelor va fi anunțat în 20 mai.