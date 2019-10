Primii paşi ce trebuie făcuţi de o firmă în insolvenţă, pentru o restructurare de succes

După ce o societate comercială a deschis procedura insolvenţei, trebuie să notifice creditorii şi să stabilească posibilităţile de restructurare a afacerii. Dacă aceste etape nu sunt parcurse ca la carte, firma se poate confrunta cu probleme care nu vor permite reintegrarea acesteia în circuitul economic, spun avocaţii specializaţi în drept corporatist şi insolvenţă ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

„După ce societatea comercială a intrat în insolvenţă, administratorul judiciar (numit de instanţă sau de debitor) trebuie să notifice toţi creditorii trecuţi în lista creditorilor de către debitor, listă ce include numele şi datele de contact ale acestora. Societăţile aflate în insolvenţă trebuie să ştie că omiterea unor creditori din tabelul preliminar poate avea consecinţe nefaste asupra afacerii”, susţine Radu Pavel, avocat specializat în drept corporatist şi insolvenţă.

Iată cum ar trebui să decurgă definitivarea masei credale şi analiza şanselor de restructurare ale companiei, potrivit avocatului Radu Pavel, Managing Partner al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii:

Verificarea înscrierii debitorilor la masa credală – „De regulă, tabelul preliminar al creditorilor trebuie să corespundă cu balanţa comercială a firmei intrate în insolvenţă. Odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, firma debitoare va depune această balanţă, pe care administratorul judiciar o poate verifica”, spune avocatul Radu Pavel. Dacă debitorul omite să treacă un creditor pe listă, va apărea o diferenţă între creanţele înscrise la masa credală şi creanţele din balanţă, diferenţă ce poate fi observată de administratorul judiciar.

De ce e importantă notificarea creditorilor – „Orice creanţă înregistrată ulterior în tabelul preliminar poate întârzia propunerea unui plan de reorganizare și poate să destabilizeze cash flow-ul companiei”, atrage atenţia Radu Pavel. Orice creditor are la dispoziţie Buletinul Procedurilor Insolvenţei pentru a verifica dacă debitorul a intrat sau nu în insolvenţă şi îi poate trimite acestuia o declaraţie de creanţă pentru a fi înscris în tabelul preliminar. Legea nr. 85/2014 oferă creditorilor care nu au fost notificaţi posibilitatea de a se înscrie oricând la masa credală. Or, dacă noua creanţă are o valoare ridicată, iar cererea de înscriere la masa credală este formulată într-un moment în care procedura insolvenţei se află într-o fază destul de înaintată, aceasta poate influența restructurarea societății.

Când se respinge o declaraţie de creanţă – Există o mulţime de situaţii în care creditorii nu au dreptul de a se înscrie la masa credală: obligaţia de plată nu se află în documentele contabile, creanţa este contestată sau pur şi simplu nu există. „Totodată, dacă un creditor a fost notificat şi nu s-a înscris la masa credală, atunci pierde acest drept. Creditorii notificaţi trebuie să se înscrie (trimiţând declaraţia de creanţă) în termenul dat de judecător pentru afişarea tabelului preliminar al creanţelor”, spune avocatul Radu Pavel.

Cum se evaluează şansele de restructurare ale firmei, după definitivarea tabelului preliminar – După ce se definitivează tabelul creditorilor şi sunt soluţionate contestaţiile, se poate vedea care e totalul datoriilor (masa credală) şi se propune un plan de reorganizare. „Planul va conţine un scadenţar de plată, o eşalonare a datoriilor. Dacă firma poate produce suficiente lichidităţi pentru a plăti la timp datoriile la scadenţă, atunci există şanse de restructurare. Totodată, se poate face și o reducere a nivelului datoriilor, prin defavorizarea unor grupe de creditori, fapt ce crește șansele de restructurare ale companiei”, spune avocatul Radu Pavel.

În ultimii ani am reuşit chiar să restructurăm 6 societăţi comerciale aflate în procedura insolvenţei: mari producători din domeniul metalurgic, firme de IT şi retail. Or, în România, rata de succes a restructurărilor de firme este de numai 3%.

De regulă, procedura insolvenţei este marcată de termene stricte. Depăşirea acestor date limită poate conduce la decăderea din drepturi a debitorilor sau creditorilor. Prin urmare, pentru a evita astfel de evenimente, este indicat ca o societate aflată în insolvenţă sau creditorii acesteia să apeleze la cunoştinţele unui avocat specializat în drept corporatist şi insolvenţă, recomandă avocaţii Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.