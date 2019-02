Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă: Bugetul de stat pe 2019, gură de oxigen pentru sectorul 4

Având în vedere ultimele informaţii vehiculate public cu privire la construcţia bugetului de stat pentru anul 2019, primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, consideră că modul în care a fost gândit proiectul de buget aduce speranţe locuitorilor sectorului 4, care aşteaptă de aproape 30 de ani să poată reduce diferenţele de dezvoltare a comunităţii, raportat la situaţia economică a celorlalte sectoare ale Capitalei.



Potrivit edilului, bugetul construit de Executivul condus de Viorica Dăncilă va combate polarizarea Municipiului Bucureşti şi va oferi fiecărui sector oportunităţi egale în privinţa accesului la resurse financiare atât de necesare marilor proiecte de investiţii.



„În calitate de primar al sectorului 4, consider că formula în care a fost construit bugetul Municipiului Bucureşti pentru anul 2019 este una menită să combată polarizarea acestui oraş, întrucât, din nefericire, ultimii 30 de ani au produs un decalaj de dezvoltare extrem de mare între sectoarele 1, 2, 3 pe deoparte, şi 4, 5 şi 6 pe de altă parte. Faptul că, potrivit proiectului de buget, venitul pentru fiecare locuitor al sectorului 4 va fi mare decât anul trecut, va permite comunităţii noastre să se dezvolte. Astfel, Primăria Sectorului 4 va fi capabilă să:

– să poată crea o reţea de şcoli-licee-grădiniţe cu clădiri sigure şi bine dotate;

– să poată sprijini cetăţenii în privinţa reabilitării termice a blocurilor (discutăm despre un număr de peste 150.000 de apartamente, adică despre peste 150.000 de familii care au mare nevoie de ajutor în acest sens);

– să poată crea o infrastructură medicală modernă în sectorul 4;

– să poată asigura măsuri suplimentare de menţinere a siguranţei cetăţenilor;

– să poată crea posibilitatea dezvoltării unor facilităţi economice, sociale şi culturale specifice unei capitale europene a anului 2019;

– să poată sprijini pe toţi cei aflaţi în nevoie, prin asigurarea bunei funcţionari a unitătilor de asistenţă socială, respectiv prin plata adecvată a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a asistenţilor maternali;

– să poată stimula apariţia unor investiţii de anvergură şi în această parte a oraşului, astfel încât standardul de viaţă al comunităţii noastre să cunoască o creştere accentuată, creştere pe care oamenii o aşteaptă de 30 de ani.



Prin urmare, consider că măsurile promovate de guvernul Dăncilă nu fac altceva decât să sprijine dezvoltarea rapidă a sectorului 4, parte importantă a Municipiului Bucureşti”, declară Daniel Băluţă.

Edilul face şi un apel la adresa colegilor săi primari din Bucureşti, pe care îi roagă să sprijine activ guvernul Dăncilă şi să facă tot ce le stă în putere pentru ca, în Parlament, proiectul de buget să fie votat în regim de urgenţă.



„Am intrat deja în a doua lună acestui an, iar lipsa unui buget aprobat ne face pe toţi cei aleşi de oameni să lucrăm în folosul lor, să batem pasul pe loc. Consider că este timpul să realizăm că nimic altceva nu contează mai mult decât interesul celor care, în urmă cu doi ani şi jumăte, ne-au acordat încrederea lor, fiind convinşi să le putem schimba viaţa în bine. Acum, avem datoria să arătăm că am meritat votul lor şi că pentru binele bucureştenilor, vom reuşi să trecem peste orice fel de neînţelegeri!”, susţine primarul sectorului 4.