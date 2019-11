Primarul Chișinăului, în vizită oficială la Moscova

Ion Ceban, noul primar din Chișinău, a desfășurat o vizită oficială la Moscova, unde s-a întâlnit cu Dmitri Kozak, reprezentantul special al preșdinelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice.



„În legătură cu vizita mea de lucru la Moscova, am avut o întrevedere cu viceprim-ministrul, reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova, Dmitri Kozak.

Am primit felicitări cu ocazia alegerii mele în funcția de primar general al municipiului Chișinău și mi-a dorit succes în exercitarea mandatului.

Am avut o discuție constructivă și am abordat mai multe subiecte din domeniul, economic, social, cultural și educație. La fel, am convenit să avem o colaborare strânsă, între municipiul Chișinău cu orașele și regiunile din Federația Rusă. Am convenit să elaborăm un plan de acțiuni pentru perioada următoare.

Știu că este un potențial enorm în acest sens. Îl vom valorifica împreună!”, a scris Ceban.



Dmitri Kozak devenea celebru în spațiul dintre Prut și Nistru în anul 2003, când propunea un Memorandum ce-i purta numele, prin care propunea federalizarea Republicii Moldova, ca soluție pentru o așa-zisă soluționare definitivă a conflictului dintre Chișinău și regimul separatist din Transnistria. Totodată, „Planul Kozak” prevedea staționarea trupelor rusești, încă prezente pe Nistru, în spațiul pruto-nistrean până în 2023.