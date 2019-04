România, alături de Franţa după tragedia de la Catedrala Notre-Dame﻿

Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă, ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu, şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu şi Liviu Dragnea, au transmis, marţi, mesaje prin care îşi exprimă solidaritatea cu poporul francez, în urma incendiului de luni seară, care a distrus unul dintre cele mai importante simboluri ale Franţei, catedrala Notre-Dame, din centrul Parisului.

,,Veşti sfâşietoare vin de la Paris. Notre-Dame, un simbol istoric al culturii europene, este în flăcări în această seară. România este alături de Franţa”, a scris şeful statului pe Twitter.

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, într-o postare pe Twitter, că este ,,afectată de veştile teribile venite din Paris” şi că este alături de Franţa.

,,Sunt afectată de veștile teribile venite din Paris, catedrala #NotreDame este un simbol al Franței și al Europei. Gândurile mele se îndreaptă către prietenii noștri francezi”, a transmis prim-ministrul Viorica Dăncilă.

Ambasadorul Luca Niculescu: „Am văzut cum catedrala ardea”



Ambasadorul Luca Niculescu a vorbit la Radio France Internationale (RFI) despre faptul că a văzut catedrala arzând, despre emoţia foarte mare care i-a cuprins pe oameni şi subliniază că ireparabilul nu s-a produs şi că în curând va începe reconstrucţia bisericii, potrivit RFI.

,,Am văzut cum catedrala ardea. Zidurile erau iluminate de flăcări din interior, zidurile, vitraliile. Şi am văzut mii de oameni care stăteau şi se uitau în tăcere la ce se întâmplă. Am văzut lacrimi în ochii unora. Am văzut cum din cer pica un fel de cenuşă. Emoţie foarte, foarte mare şi am văzut că emoţia este planetară. Pe de altă parte, ireparabilul nu s-a produs, adică este în picioare catedrala. Catedrala nu se va prăbuşi şi cât de repede va începe reconstrucţia. Acum suntem în perioada în care trebuie răcită catedrala, o operaţiune care va dura câteva zile, dar ea va renaşte”, a declarat diplomatul român.

Astfel, acesta considera că va fi un elan de solidaritate pe măsură pentru refacerea acestui simbol al creştinătăţii.

,,Este un simbol al creştinătăţii, este un simbol al Franţei, este un simbol al Europei, este un monument al patrimoniului universal. Cred că nu este un om care să nu aibă povestea lui cu Notre-Dame, fie că e vorba pur şi simplu de o fotografie în faţa catedralei, fie că e vorba despre romanele pe care le-a citit, despre filmele pe care le-a văzut, de opera la care a fost şi a ascultat muzica de la Notre-Dame. Cu siguranţă va fi un elan de solidaritate pe măsură. Mă uitam la toate mesajele din această dimineaţă şi la radio, şi la televizor, şi pe Twitter: toţi vorbesc acum despre necesitatea reconstrucţiei şi e probabil să avem şi un moment de solidaritate naţională, aşa cum s-a întâmplat după atentatele teroriste de acum câţiva ani”, a mai afirmat, la RFI, ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu.

PSD-ALDE, alături de francezi

Un mesaj de susţinere a venit şi din partea conducerii celor două camere ale Parlamentului. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a transmis, luni, că ,,pierderea pe care o suferă Parisul este şi a noastră”.

,,Este şocant să vezi arzând unul dintre reperele Parisului şi ale Franţei. Iubim Notre-Dame acum mai mult ca oricând. Pierderea pe care o suferă Parisul este şi a noastră”, a scris luni Tăriceanu.



,,Gândurile mele se îndreaptă către prietenii noștri din #Franța și către întreaga comunitate catolică, grav tulburate în Săptămâna Mare. #NotreDame” a transmis şi președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, pe Twitter.

Luni, ora 19:50 (ora Europei de Est), un incendiu a izbucnit pe acoperişull catedralei Notre-Dame din Paris. Potrivit informaţiilor, incendiul ar fi fost cauzat de lucrările de renovare realizate pe clădire, după o cerere de reparare de urgență din 2018. Clădirile din zonă au fost evacuate. Turnul-fleșă al catedralei s-a prăbușit. Flăcările au înghițit partea superioară a catedralei, inclusiv vârful, care s-a prăbușit.