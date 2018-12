UFC®, organizatie mondiala de arte martiale mixte si PokerStars, prima optiune a jucatorilor de poker din intreaga lume si cel mai mare site de poker din lume al The Stars Group, anunta astazi un nou parteneriat de marketing. In termenii acordului, PokerStars devine primul „Partener Oficial de Poker” al UFC, creand o noua categorie de sponsorizare.



Brand-ul PokerStars va fi prezent in cadrul celebrului Octagon® UFC, ultimul eveniment Pay-Per-View al UFC din 2018, UFC® 232: JONES vs. GUSTAFSSON 2, care va avea loc pe celebra T-Mobile Arena din Las Vegas sambata, 29 decembrie. Activarile suplimentare pentru eveniment vor include integrarea brand-ului PokerStars in timpul transmisiunilor UFC, precum si in digital si social media.







“Suntem incantati ca PokerStars s-a alaturat grupului nostru de parteneri globali si ne-a ajutat sacream o noua categorie de sponsorizare pentru evenimentul nostru final din 2018,” a declarant Paul Asencio, UFC Senior Vice President, Global Partnerships.







“Acest acord pune bazele colaborarii cu PokerStars in viitor pentru a creste comunitatile noastre in pietele cheie. UFC si PokerStars au foarte multe lucruri in comun,” a declarat Christopher Coyne, Chief Marketing Officer al Stars Interactive, divizie a The Stars Group. „Vrem sa oferim emotie si divertisment, atat prin produsele noastre cat si prin experienta unica pe care o oferim clientilor. UFC este promotorul mondial de MMA, cu milioane de fani in intreaga lume, in timp ce PokerStars reprezinta “categoria grea” a poker-ului online”, a mai adaugat Christopher Coyne.



Prin distributia de programe UFC la nivel mondial, brand-ul PokerStars ajunge in peste 1,1 miliarde de case din 160 de tari si teritorii, in 40 de limbi diferite.