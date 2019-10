Platină şi Aur pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti

O medalie de platină , 10 de aur, un trofeu şi multe diplome de excelenţă. Acestea sunt rezultatele remarcabile obţinute de către cercetătorii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti la una dintre cele mai mari competiţii internaţionale dedicate inovaţiei şi inventivităţii, „The 13-th International Warsaw Invention Show IWIS 2019” ce a avut loc, săptămâna trecută, în Polonia, la Varşovia.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti , prin statutul ei de universitate de cercetare avansată, care se distinge în peisajul naţional şi mondial, a fost prezentă cu 13 invenţii, clasându-se pe poziţia a IV-a din punct de vedere al distincţiilor obţinute. Această performanţă este cu atât mai remarcabilă cu cât la startul acestei ample competiţii internaţionale s-au prezentat peste 400 de invenţii realizate de către cercetători din 40 de ţări din Europa, Africa, Asia şi America de Nord.

„Ziua internaţională a inventatorilor, care a avut loc concomitent cu IWIS 2019, a avut ca leit motiv sensibilizarea populaţiei cu privire la rolul inventatorilor în viaţa noastră de zi cu zi şi pentru a celebra contribuţia adusă de inventatori la dezvoltarea ştiinţei, tehnologiei şi societăţilor din întreaga lume. Rezultatele obţinute şi la acest salon de inventică de către cercetătorii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, consolidează poziţia inventicii româneşti pe harta mondială a performanţei în cercetarea ştiinţifică aprofundată, Universitatea noastră fiind deja un ambasador consacrat în acest domeniu al excelenţei academice” a declarat coordonatorul echipei UPB, prof.dr. Augustin Semenescu.

În expoziţie au fost prezentate soluţii inovative din cadrul instituţiilor de cercetare, universităţi tehnologice, precum şi întreprinderi inovatoare şi inventatori individuali. Pentru a participa la expoziţie sunt invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor financiare interesate să investească în produse şi tehnologii inovatoare. Inventatorii care au decis să participe la expoziţie şi-au prezentat realizările în 12 categorii, de la ecologie şi protecţia mediului, inginerie, construcţii, electronice, industria textilă şi chimică, până la soluţii medicale inovatoare.

„The 13-th International Warsaw Invention Show IWIS 2019”, organizat de către Association of the Polish Inventors and Rationalizers a avut loc în perioada 14-16 octombrie 2019 sub Patronajul onorific al Preşedintelui Republicii POLONIA, domnul Andrzeja Duda, al Ministerului Ştiinţei şi Învăţământului Superior, si al Academiei Poloneze de Inginerie, este cel mai mare din Polonia şi unul dintre cele mai mari evenimente internaţionale din Europa legate de inovaţie şi inventivitate.

Aceste soluţii oferă o imagine de ansamblu asupra evoluţiilor tehnice, unele dintre ele fiind utilizate în practică. În fiecare an, Salonul Internaţional de Invenţie din Varşovia este însoţit de prelegeri şi seminarii despre drepturile de proprietate intelectuală şi acordarea de brevete.