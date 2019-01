Piața produselor pentru vârstnici crește cu 20% și în 2019

Fysic, marcă olandeză sub numele căreia sunt comercializate pe piața locală dispozitive electronice pentru vârstnici, prognozează o majorare cu 20% a segmentului produselor electronice destinate persoanelor în vârstă, în 2019. Astfel, această nișă își păstrează tendința ascendentă, manifestată în ultimii trei ani și, conform analizelor reprezentanților Fysic, își va menține procentul de creștere înregistrat și în 2019. Cifra de afaceri a Fysic a urmat trendul local și a depășit cu aproximativ 40% valoarea raportată la finalul anului trecut, ajungând la circa 70.000 euro.

“2018 a fost un an bun pentru Fysic pe piața locală, datorită faptului că cererea este tot mai mare. Numărul persoanelor în vârstă este în creștere în România, iar necesitatea aparaturii care să le ușureze viața de zi cu zi a început să fie conștientizată mai clar. Am observat acest lucru pe toate canalele unde suntem activi: hypermaketuri, farmacii, magazinele specializate de telefonie și, în principal, în mediul online. Astfel, pe platforma eMAG și pe site-ul propriu, numărul mediu de comenzi lunare a crescut cu peste 45% în 2018, față de 2017. Estimăm că 2019 va fi un an în care piața se va dezvolta cel puțin în același ritm și ne propunem să consolidăm brandul Fysic care este, în prezent, singurul de pe piața locală dedicat exclusiv vârstnicilor. Una dintre cele mai importante ținte pentru următoarea perioadă este să încheiem parteneriate cu marile lanțuri de magazine, care pot inaugura astfel secțiuni ce conțin game variate de produse pentru uzul vârstnicilor, la fel cum se întâmplă deja în alte țări din Europa”, a declarat Mircea Matei, director general al HDM Distribution.

Din perspectiva reprezentanților Fysic, una dintre principalele tendințe care se prefigurează în 2019 este apariția unui segment de piață destinat persoanelor în vârstă, după modelul din Olanda, Belgia, Anglia, Franța sau Germania. “Noi estimăm dezvoltarea acestei piețe și în România încă din 2016, când am început să distribuim Fysic pe piața locală. Din discuțiile pe care le-am avut cu mai multe lanțuri de retail, am observat că există un interes real de a avea în hypermaketuri și în magazinele de produse electronice o categorie specială de aparatură pentru seniori. Cred că 2019 va fi anul în care vom avea în sfârșit, și în România, raioane care înglobează numeroase categorii de dispozitive pentru vârstnici: de la telefoane la tensiometre, organizatoare pentru medicamente, lămpi speciale, biciclete etc. Este necesară reunirea tuturor acestor produse într-un singur loc, pentru a ușura viața consumatorilor și pentru ca aceștia să poată avea la îndemână o paletă cât mai largă de opțiuni în același loc. De asemenea, acest segment aflat momentan în stadiu incipient are șanse de dezvoltare extraordinare în România, ținând cont de nivelul cererii și de structura populației, din punct de vedere al categoriilor de vârstă”, a adăugat Mircea Matei.

Potrivit analizelor Fysic, cele mai vândute produse în 2018 au fost, la nivelul pieței, telefoanele mobile, cu o pondere de 50% în valoarea vânzărilor, urmate de aparatura de monitorizare medicală și de telefoanele fixe. În ceea ce privește portofoliul companiei, clasamentul vânzărilor, din punct de vedere valoric, s-a situat în tendințele pieţei, telefoanele mobile având cea mai mare pondere, urmate de aparatura de îngrijire (de tipul bicicletelor electrice sau a lămpilor cu infraroșu) și telefoanele fixe.

Strategia de consolidare și dezvoltare a Fysic include extinderea în circa 80 de magazine specializate de telefonie mobilă, urmând ca până la finalul primului semestru din 2019 marca să fie prezentă în 100 astfel de unități. Este vizată și intrarea pe canalele care comercializează aparatură sau echipamente medicale destinate persoanelor cu nevoi speciale.

O altă direcție a strategiei Fysic este continuarea creșterii comenzilor online cu aproximativ 25%, în 2019. În prezent, cele mai multe comenzi vin din București și din zona Transilvaniei.