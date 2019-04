Petra Acker & The Band intr-un concert de jazz versatil si dinamic pe scena de la ARCUB

Primăria Capitalei, prin ARCUB, continuă seria de concerte de jazz din cadrul programului „Artist in Residence”, curatoriat de Cristian Soleanu, cu un recital susţinut de Petra Acker & The Band, în data de 9 mai, de la ora 20:00, la Sala Mare – ARCUB.

Petra Acker vine pe scena ARCUB alături de trupa ei, „the Band” – Michael Acker, Albert Tajti şi Gabi Matei într-un concept dinamic şi versatil. „Changing” este un concept audio-vizual cu o puternică semnificaţie pentru artista Petra Acker, piesele fiind compuse de-a lungul a mai multor ani, fiind inspirate din diverse întamplări şi stări sub semnul schimbărilor neaşteptate care ne arată drumul spre mai bine. Ele vorbesc despre viaţă pe toate planurile, despre iubire şi dor, zâne şi natură, având ca fir narativ tematica regăsirii propriei identităţi, transpuse într-un melanj stilistic ce cuprinde afrobeat, jazz, psihedelic, r’n’b şi lofi hip-hop, cu nuanţe ambientale şi electro.

Concertul din data de 9 mai va fi completat de intervenţiile chitaristul Dan Mitrofan, unul dintre cei mai prolifici compozitori şi chitarişti din tânăra generaţie de jazz românesc şi de grupul de improvizaţie vocală „Circle Sounds”, înfiinţat de Petra Acker în 2017. Ivona Cătană – artist vizual – va transpune povestea muzicii prin culori şi forme de-a dreptul hipnotizante, deschizând un univers cu totul nou.

Compoziţiile au fost scrise de Petra & The Band, iar la unele piese au contribuit muzicieni ca Harvis Cuni Padron („Another Star”), Alex Muntz („Fairy Tale”) şi Alexandru Arcuş („Changing”). Producătorul Vladimir Coman-Popescu reuşeşte, ca şi la EP-ul lansat în iunie 2018 („Never been better”), să creeze atmosfera sonoră perfectă pentru muzica trupei, iar piesele compuse împreună sunt printre preferatele muzicienilor implicaţi, precum şi ale publicului. Albumul este lansat prin label-ul „Uninvited Artists”, înfiinţat de Vladimir.

Stilul Petrei Acker este definit de o voce profundă, spontaneitate creativă şi experienţa unui drum lung prin diferite genuri muzicale şi tonalităti – mergând de la melodii clasice, în registrul sopran, până la rezonanţe mai joase, tipice muzicii gospel, funk, soul, R&B, electro, folclor sau blues, iar experienţa ei muzicală este completată de colaborări cu numeroşi muzicieni din ţară şi străinătate (Joel Holmes, Elly Wright, Jimmy Madison, Chimie etc). Activitatea de pe scenă este completată, în afara scenei, mai ales de compoziţia muzicală şi de munca alături de trupe tinere, muzicieni în devenire, studenţi, elevi sau iubitori de exprimare muzicală. Primul ei album a fost lansat în aprilie anul trecut, cu titlul „I wish I knew how it would feel to be free”, şi conţine piese scrise de Billy Taylor, fiind înregistrat şi produs alături de Steven Reich New York Trio.

Michael Acker este unul dintre cei mai inventivi şi activi muzicieni din scena românească de jazz şi nu-soul. A descoperit basul la varsta de 17 ani, iar dragul pentru funk s-a concretizat aproape imediat în linii şi armonizări complexe, exprimate în primul rând prin activitatea sa vastă pe scenele mari ale ţării. Tehnica i s-a format şi a evoluat într-un ritm alert, de-a lungul anilor, ia muzica lui s-a dezvoltat în multe direcţii, de la swing până la r’n’b, şi chiar house sau downbeat, fiind cântată în cele mai diverse formule, împreună cu muzicieni autohtoni şi internaţionali, pe scene din ţară şi străinătate. El se afirmă atât printr-o tehnică impresionantă, liniile de bas caracteristice, cât şi prin balansul specific adus ansamblului şi compoziţiilor proprii.

Albert Tajti, un pianist de seamă al scenei bucureştene, completează formula cu armonii şi ritmuri mereu inspirate şi contribuie în mod definitoriu atât la compoziţiile band-ului, cât şi la varianta de duo a proiectului, împreună cu Petra. Albert cântă de la vârsta de şapte ani, a studiat instrumentul la Universitatea de Muzică din Cluj, fiind cunoscut mai ales prin proiecte ca „The Jam Community” sau „A-C Leonte”. Împreună cu Gabi Matei, la tobe, reuşeşte să surprindă cu uşurinţă acel groove autentic pe care grupul îl dezvoltă de aproape un deceniu. Născut în Giurgiu, Gabi s-a stabilit de câţiva ani la Bucureşti, unde cântă cu un număr mare de artişti tineri, şi nu numai, susţinând pe scena de jazz un swing personal.

Dan Mitrofan este absolvent al Facultăţii de Muzică „Richard Oschanitzky”, din cadrul Universităţii Tibiscus Timişoara, unde a studiat interpretare muzicală (chitara). A obţinut Premiul I la Festivalul de Jazz de la Sibiu, în 2008, şi Premiul Special pentru compoziţie. Printre proiectele sau colaborările sale se număra acelea cu Dan Mitrofan Quartet, Magnets Duo, Mindchange, Ponton Unit, B.A.U., Iordache, Pedro Negrescu Trio, Bega Blues Band şi multe altele. Discografia lui cuprinde şase albume, printre care „Evocative”, împreună cu Cătălin Milea, cele trei discuri semnate Iordache sau albumul live, alături de Gabriel Oscar Rosati & BraziLatAfro Project.

Program concerte Artist in Residence mai – iunie 2019:

– 23 mai – Kaja Draksler Trio – „Punkt. Vrt. Plastik”

– 6 iunie – Concert dublu – Ana Dubyk Quartet & Cristian Soleanu – Albert Tajti Duo

– 20 iunie – Daniel Torres Quartet „First Statement”

Biletele pot fi achiziţionate online, de pe arcub.ro, sau de la Casa de bilete ARCUB, din Strada Lipscani, nr. 84-90.

Preţ: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii şi pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaţiile pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei (Categoria II).