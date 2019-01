Peste 800 de alergători vor lua startul la cea de-a noua ediție a competiției Semimaratonul Gerar

Peste 800 de alergători vor lua startul la prima competiție de alergare a anului, Semimaratonul Gerar, un eveniment susținut de Telekom Romania şi prezentat de Telekom Sport. Desfășurată sub sloganul „We Run As One”, cea de-a noua ediție a competiției are loc sâmbătă, 26 ianuarie 2019, în incinta Campusului Universității Politehnica din București. Semimaratonul Gerar are scopul de a încuraja alergarea în aer liber, chiar și în condiții de iarnă și temperaturi scăzute.

Specificul evenimentului este proba de semimaraton, cursă adresată echipelor formate din trei alergători, care parcurg împreună toți cei 21 de km. Acest format este unul inedit în rândul competițiilor de alergare de șosea din România. Competiția se va desfășura începând cu ora 16.00, promovând alergarea ca eveniment social, o altfel de ieșire în oraș cu prietenii sâmbătă seara.

„Sportul de anduranță presupune pregătire intensă, atât fizică, cât și mentală, ce se desfășoară pe parcursul mai multor luni, chiar ani. De aceea, este important să le oferim iubitorilor de mișcare în aer liber evenimente sportive unice, care vin cu o altfel de abordare și care contribuie la crearea de experiențe personale inedite, ca o răsplată pentru efortul și pasiunea acestora. Semimaratonul Gerar este o competiție care trebuie încercată cel puțin o dată în viață de pasionații de sport”, a declarat Ruxandra Vodă, Director Comunicare, Telekom Romania.

Elementul de noutate al ediției de anul acesta a Semimaratonului Gerar este reprezentat de constituirea unei burse pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani, cu rezultate sportive promițătoare. Fondul bursei se va constitui din susținerea participanților, din donații realizate de concurenți în cadrul procesului de înscriere, din profitul înregistrat din vânzarea de produse personalizate către concurenți sau susținători și din sponsorizările acordate de organizatori și parteneri. Bursa Gerar va fi acordată anual unui tânăr sportiv cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani.

Pentru a candida la bursă, cei interesați trebuie să fi practicat, în mod constant și cu rezultate promițătoare, în ultimii 2 ani, una din disciplinele: atletism, alergare montană, triatlon, duatlon. Aplicațiile se depun în perioada 1 – 10 februarie 2019. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina evenimentului.

„Evenimentele sportive au fost folosite de multe ori ca platformă de fundraising pentru diverse cauze sociale. În 2019, ne dorim ca împreună cu alergătorii de la Semimaratonul Gerar să folosim acest motor pentru a sprijini un tânăr sportiv prin înființarea unei burse. Sperăm ca această inițiativă să fie începutul unei tradiții frumoase prin care să ajutăm cât mai mulți sportivi”, a declarat Gabriel Solomon, Președinte People for Sport România.

Un lucru mai puțin știut despre evenimentele sportive este că acestea pot avea un impact important asupra mediului, atât prin consumul de resurse, cât și prin producerea unui număr impresionant de deșeuri. Din acest motiv, începând cu anul 2016, în organizarea competiției un accent deosebit se pune și pe responsabilitatea față de mediu și comunitate. În acest sens, organizatorii și susținătorii evenimentului au adoptat o strategie sustenabilă: reducerea cantității de hârtie folosită în competiție prin adoptarea înregistrării electronice în concurs, validarea în format electronic a declarațiilor de participare și folosirea ambalajului reutilizabil pentru kitul de competiție.