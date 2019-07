Pesta porcină africană revine în 15 localități

Pesta porcină africană a revenit și s-a extins în mai multe localități din țară, mai multe animale fiind deja moarte, iar altele ucise pentru a preveniextinderea virusului.

Virusul s-a extins în 12 localitati din judetul Dolj, cu un numar de 62 de focare confirmate si 11 focare cu suspiciune de boala, iar pana acum au murit afectati de PPA 118 porci si alti peste 1.100 au fost ucisi de urgenta pentru lichidarea focarelor de boala.

Potrivit unui comunicat al DSVSA Dolj, in cinci localitati, porcinele au fost ucise preventiv din cauza numarului mare de focare de boala, iar in judet au fost gasit morti 13 mistreti din cauza PPA. Conform situatiei intocmite in judet, cei mai multi porci omorati pana la aceasta data au fost in Nedeia – 345, urmata de Zaval, Teasc, Pisculet si Ghighera.

„Evolutia bolii este in permanenta monitorizata, prin examene clinice si de laborator, iar zilnic se analizeaza situatia existenta, se aplica masuri si se intreprind actiuni in functie de circumstante. DSVSA Dolj solicita sprijinul si intelegerea cetatenilor pentru respectarea acestor masuri, avand in vedere gravitatea bolii si consecintele economice grave generate de aparitia ei. Actiunile autoritatilor intrunite la Prefectura Dolj in Centrul local de combatere a bolilor sunt conjugate si intreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boala, pentru a le lichida cat mai rapid si pentru a impiedica raspandirea bolii. Orice suspiciune de boala trebuie anuntata imediat medicului veterinar sau DSVSA Dolj. Pentru a impiedica raspandirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile prevazute de legislatie. Facem precizarea ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand insa impact la nivel economic si social”, precizeaza DSVSA Dolj, scrie industriacarnii.ro.

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit pentru a aproba Planul de masuri la suspiciunea de pesta porcina africana ca urmare a focarelor identificate in exploatatii de la marginea localitatilor galatene: Independenta, Serbestii Vechi si Frumusita.

În zonele afectate s-a decis uciderea suinelor din aceste exploatatii, respectiv 47 in Independenta, trei in Serbestii Vechi si sapte in Frumusita, si plasarea gospodariilor sub supraveghere oficiala, ceea ce presupune interzicerea miscarii porcinelor in interiorul sau exteriorul exploatatiilor, interzicerea patrunderii persoanelor straine in exploatatii, interzicerea iesirii din exploatatii a carnii, a furajelor, ustensilelor si altor obiecte sau materiale, astfel incat sa se minimizeze riscul propagarii pestei porcine africane.

De asemenea, toti porcii din aceste localitati vor fi tinuti inchisi in curti, fara acces la pasunat sau balti. Totodata, cazurile de imbolnavire sau moarte vor fi anuntate imediat medicului veterinar, iar in situatia in care se descopera cadavre de porci in locuri publice, cetatenii trebuie sa anunte medicul veterinar fara intarziere.

Prezenta virusului pestei porcine s-a confirmat și la doi porci mistreti gasiti morti in Padurea Garboavele din apropierea municipiului Galati. Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Galati a inceput operatiunea de ucidere a celor aproximativ 40 de porci mistreti, care traiesc pe fondul de vanatoare respectiv.

In judetul Galati au fost descoperite, de la inceputul anului, alte patru focare de pesta porcina africana si au fost sacrificati 86 de porci, iar in fondurile de vanatoare de la Suceveni, Adam si Zatun au fost ucisi 31 de mistreti.