Pe 1 iunie se redeschide Grădina cu Filme

Primăria Capitalei prin creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, deschide pentru al şaselea an consecutiv Grădina cu Filme din Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7.

Programul este unul diversificat, reunind concerte acustice, proiecţii de filme premiate, Seara Filmului Românesc – însoţită de dezbateri din lumea cinematografiei autohtone, Seara Filmului European, precum şi show-uri de stand-up comedy.

Grădina cu Filme, una dintre cele mai apreciate locaţii culturale bucureştene din sezonul estival, gândită ca un spaţiu neconvenţional în aer liber, îşi redeschide porţile iubitorilor de film, muzică şi comedie, sâmbătă, pe 1 iunie, prin concertul Alexandrei Uşurelu, la ora 20:30.

Concerte acustice

Timp de patru luni, Grădina cu Filme va prezenta bucureştenilor şi turiştilor aflaţi în capitală, concerte acustice şi proiecte speciale ale celor mai îndrăgiţi artişti şi trupe ale genurilor alternativ, rock, jazz etc. În luna iunie, pe scena Grădinii cu Filme vor concerta Alexandra Uşurelu (1 iunie, ora 20:30), Bucharest Jazz Orchestra feat. Irina Sârbu – Urban Garden Swing (7 iunie, ora 20:30) şi Jurjak (14 iunie, ora 20:30). Bilete disponibile pe www.bilete.ro şi la sediul creart din Piaţa Alexandru Lahovari, nr. 7.

Proiecţii de film

Proiectul „Grădina cu Filme – Cinema & More” reprezintă o iniţiativă creart ce îşi propune să aducă în prim plan perioadele semnificative ale evoluţiei cinematografice auditoriului său cinefil, proiectând pe acelaşi ecran poveşti nemuritoare menite să încânte, să uimească, dar şi să-şi educe publicul. Luna iunie are în program filme celebre care aduc în centrul atenţiei comedia, acţiunea, misterul, sau drama: Inherent Vice, The 15:17 to Paris, A Star Is Born, Interstellar, When Harry Met Sally…, The Legend of Tarzan, Collateral Beauty, American Sniper, Dunkirk, The Nice Guys, Sully. Intrarea la proiecţii de film este liberă, în limita locurilor disponibile.

Seara Filmului Românesc

Mult îndrăgitul proiect al Grădinii cu Filme, Seara Filmului Românesc, continuă în 2019, în fiecare săptămână publicul fiind invitat să descopere filme româneşti, alături de criticul de film Ileana Bîrsan, care va modera o serie de dezbateri după proiecţiile filmelor, în prezenţa unor regizori, producători sau protagonişti din industria cinematografică românească. Zilele din luna iunie dedicate acestor sesiuni de proiecţii şi dezbateri sunt 5, 6, 12, 13, 19 şi 26 iunie. Anul acesta, biletele pentru Seara Filmului Românesc pot fi achiziţionate accesând platforma bilete.ro sau direct de la casa de bilete creart din Piaţa Alexandru Lahovari, nr. 7.

Seara Filmului European

Este un proiect lansat în 2018, după succesul serilor de film românesc şi din dorinţa de a promova filmele europene, un motiv fiind şi lipsa lor din programele cinematografelor româneşti. Proiectul este în continuare o rampă de lansare pentru tinerii regizori şi producători din Europa, dar şi o platformă de expunere şi de promovare a filmelor consacrate, într-un mediu dedicat, un spaţiu de proiecţie neconvenţional. Din programul lunii iunie fac parte patru proiecţii speciale: Woman at War – co-producţie Islanda-Ucraina (2 iunie, ora 21:00), The Wild Pear Tree – Turcia (16 iunie, ora 21:00), Leto – Rusia (23 iunie, ora 21:00), You Were Never Really Here – co-producţie Franţa-S.U.A (30 iunie, ora 21:00). Intrarea la Seara Filmului European este gratuită, prin sistem de rezervare a locurilor pe site-ul www.bilete.ro.

Stand-up comedy

An de an, unii dintre cei mai apreciaţi comedianţi din România vin în Grădina cu Filme pentru a crea o atmosferă relaxantă şi zâmbete multe, prin subiecte cotidiene şi frânturi pline de umor din viaţa de zi cu zi, care stârnesc râsul garantat. În luna iunie, doza de umor este asigurată de Teo, Vio şi Alex Mocanu (8 iunie, ora 21:00) şi de Costel, Vio şi Alex Mocanu (22 iunie, ora 21:00).