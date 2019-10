Patru din zece angajați cred că șeful lor va intra în panică și va da primul bir cu fugiții dacă firma ar fi atacată de zombie

Patru din zece angajați români cred că șeful va intra în panică și va fi primul care va da bir cu fugiții în cazul unei situații de criză care amenință compania, cum ar fi un atac zombie sau răspândirea unui virus letal, arată un sondaj de Halloween efectuat de platforma de recrutare online BestJobs.

În cazul unui astfel de scenariu de groază, angajații vor forma ad-hoc o celulă de criză, în care rolul de lider va fi preluat de altcineva.

De Halloween, BestJobs a întrebat angajații români cum ar reacționa ei sau managerii lor în cazul unui scenariu de groază, în care o zi obișnuită la birou s-ar transforma într-un atac zombie sau o amenințare a unui virus letal, cu răspândire rapidă.

Într-o astfel de situație, doar trei din zece respondenți au răspuns că șeful va rămâne calm și le va comunica foarte bine instrucțiunile de apărare. Alți 28% au afirmat că au proceduri clare de reacție la situații de criză, astfel încât știu toți ce au de făcut fără să fie necesară coordonarea din partea șefului direct.

În ceea ce privește raporturile între colegi, 33% dintre respondenți cred că „fiecare va încerca să își vadă de pielea lui, pe principiul scapă cine poate”. Totodată, 27% consideră că se vor forma „găști” și fiecare grup își va apăra interesul propriu și se va lupta cu celelalte pentru supraviețuire. Doar patru din zece angajați care au răspuns sondajului BestJobs au afirmat că membrii echipei din care fac parte se vor ajuta cât de mult pot unii pe alții, deoarece compania i-a ajutat să devină uniți, indiferent de situațiile prin care trec.

Mai puțin de 3 din 10 angajați cred că firma în care lucrează ar supraviețui unei crize externe puternice

Trecând într-un registru mai serios, am întrebat angajații români ce s-ar întâmpla cu compania pentru care lucrează în eventualitatea unui scenariu de criză extremă (cutremur devastator, pandemie etc). O treime dintre aceștia consideră că firma pentru care lucrează se va închide în foarte scurt timp, pentru că afacerea nu e făcută să reziste la șocuri externe puternice. Alți 14% cred că afacerea ar rezista cel mult un an – doi și doar 26% dintre angajați sunt convinși că afacerea va trece peste dificultăți, pentru că are o bază de clienți solidă și strategii de reacție la crize externe.

Eroii de mâine. Unul din doi angajați și-ar sacrifica viața pentru ceilalți colegi

Jumătate dintre respondenți spun că s-ar lupta să-și apere toți colegii cu riscul de a-și pune în pericol integritatea fizică sau sănătatea. De cealaltă parte, peste o treime s-ar lupta doar pentru colegii care le-au fost alături și la bine și la greu, în timp ce 13,5% recunosc deschis că nu sunt dispuși să se sacrifice pentru ceilalți colegi.

În situația în care ar trebui să se baricadeze în clădirea în care lucrează pentru a se proteja de pericolul extern, șase din zece respondenți ar muri de foame într-o zi – două, pentru că angajatorul nu le pune la dispoziție decât apă și cafea, iar alți 12% ar supraviețui încă o zi în plus, pentru că firma le oferă de regulă angajaților fructe și covrigei. Aproape trei din zece respondenți vor reuși să supraviețuiască până la o săptămână, pentru că în clădirea în care lucrează există o cantină, în condițiile în care stocul de alimente al acesteia este limitat.