Terapia izotopica, o sansa pentru pacientii diagnosticati cu cancer tiroidian

Pacientii diagnosticati cu patologii tiroidiene benigne sau maligne pot beneficia de servicii moderne de terapie izotopica in cadrul Centrului Oncologic Sanador – cel mai mare centru privat din Romania specializat in diagnosticarea si tratarea cancerului. Acesta detine in exclusivitate in sectorul medical privat o sectie dedicata terapiei izotopice, in cadrul careia se efectueaza tratamente cu iod radioactiv pacientilor cu cancer tiroidian diferentiat, dar si pacientilor cu tireotoxicoza (exces de hormoni tiroidieni).

Terapia izotopica este aplicata in cazurile de cancer tiroidian diferentiat, ca tratament curativ, dupa tiroidectomie, pentru distrugerea tuturor resturilor de tesut tiroidian. Studiile medicale au demonstrat ca terapia cu iod radioactiv aduce beneficii vitale pacientilor, prin scaderea ratei de recidiva si imbunatatind vindecarea. Prognosticul de supravietuire la 20 de ani dupa efectuarea tratamentului specific este de circa 85 – 90%.

Sectia de terapie izotopica a Centrului Oncologic Sanador ofera un nivel performant de dotari si servicii medicale venite in sprijinul pacientilor romani afectati de neoplasm tiroidian, insa nu numai. Sectia beneficiaza de conditii speciale de izolare si este deservita de personal medical cu inalta pregatire, astfel incat tratamentele sa fie administrate in conditii de maxima siguranta si confort, in conformitate cu protocoalele medicale internationale.

“In cadrul Centrului Oncologic Sanador, pe intreaga durata a terapiei cu iod radioactiv, pacientii sunt internati in rezerve special amenajate, pana cand nivelul de radiatii scade la limita acceptata (in conformitate cu reglementarile CNCAN) si sunt atent monitorizati. Pentru o diagnosticare de precizie si o monitorizare adecvata a evolutiei bolii, dispunem de un departament de medicina nucleara dotat cu aparatura de ultima generatie, ce include un sistem hibrid SPECT-CT de inalta performanta, care permite obtinerea unei imaginii de fuziune intre o achizitie scintigrafica 3D si una tomografica“ a declarat dr. Mirela Gherghe, Medic Primar Medicina Nucleara, Doctor in Stiinte Medicale, Centrul Oncologic Sanador.

Bolile de tiroida au o incidenta crescuta in Romania, numarul persoanelor afectate triplandu-se in perioada 2010 – 2016[1]. Potrivit statisticilor Institutului National de Endocrinologie, cancerul tiroidian reprezinta cea mai frecventa neoplazie endocrina, incidenta sa fiind de circa 6 – 9 cazuri la 100.000 persoane, in crestere cu aproximativ 300% in ultimii 50 de ani. Desi afecteaza preponderent femeile si persoanele varstnice, in ultimii ani s-a observat o inmultire a numarului de cazuri de cancer tiroidian in randul copiilor. Principalii factori asociati cu cresterea riscului de dezvoltare a bolii sunt mostenirea genetica, expunerea la radiatii, afectiunile tiroidiene benigne netratate si dieta saraca in iod. Variantele papilara si foliculara sunt cele mai intalnite forme de cancer tiroidian, avand cea mai buna rata de vindecare dintre toate tipurile de afectiuni oncologice, in conditiile unui diagnostic precoce si un tratament adecvat.

Terapia cu iod radioactiv consta in administrarea pe cale orala a unei capsule de NaI, continand I-131. Terapia se bazeaza pe faptul ca celulele glandei tiroide au capacitatea de a capta iodul administrat. Iodul radioactiv se concentreaza in tesuturile tiroidiene, distrugand partial sau total celulele tiroidiene prin radioactivitatea eliberata. Tratamentul izotopic implica o colaborare stransa intre medicul endocrinolog si specialistul in medicina nucleara, pentru stabilirea diagnosticului exact si obtinerea tuturor parametrilor clinici necesari administrarii unei terapii cat mai putin invazive si cu rezultate maxime pentru pacient.

Centrul Oncologic Sanador asigura pacientilor o gama complexa de servicii moderne si integrate de diagnostic, tratament al cancerului si urmarire post-terapeutica, pornind de la ambulator integrat, spitalizare de zi si continua, oncologie medicala, radioterapie, brahiterapie, medicina nucleara, SPECT CT si terapie izotopica, impreuna cu cele mai performante echipamente si tehnologii medicale, aplicate de medici cu o bogata experienta in domeniu. Integrat Spitalului Clinic Sanador, noul centru oncologic dispune de bloc operator la standarde internationale (fiecare sala de operatie este dotata cu plafon cu flux laminar, avand grad de asepsie 3-4, asigurand protectie impotriva infectiilor intraspitalicesti), anestezie si terapie intensiva, compartiment de primiri urgente (24/24H) cu 18 linii de garda si flota proprie de ambulante.



[1] Conform statisticilor Institutului National de Sanatate Publica, 2017.