Oradea a depus proiecte în valoare de 300 milioane de euro pentru a accesa fonduri europene, depășind Clujul, Sibiul și Bucureștiul

Oradea a depășit Clujul, Sibiul și chiar Bucureștiul la accesarea de fonduri europene. Primăria Oradea a depus proiecte în valoare de 300 milioane de euro pe actualul exercițiu financiar, iar până acum a obținut finanțare pentru proiecte de 174 de milioane de euro, restul dosarelor fiind încă în procedură de evaluare, informează HotNews.ro.

Oradea are un buget de aproximativ 580 de milioane de lei și o populație de circa 200.000 locuitori. În aceste condiții, orașul a reușit să obțină mai multe fonduri europene decât Cluj-Napoca (324,576 de locuitori și buget local de 742 milioane lei în 2018), care a depus 39 de proiecte în valoare de circa 993 milioane lei (218 milioane euro), Sibiu (150.000 de locuitori și buget local de 310 milioane lei), care a depus 23 de proiecte în valoare de peste 320 milioane lei și București (1,9 milioane locuitori și buget local de 5,7 miliarde lei în 2018), care a depus 13 cereri de finanțare, în valoare de aproximativ 283 milioane euro.

Pe actualul exercițiu financiar, Oradea avea disponibilă duma de 35 de milioane de euro, bani dedicați. Cum primăria avea pregătite proiecte suficiente, a reușit dă obțină în total 70 de milioane de euro, primind bani alocați altor orașe care însă nu au depus niciun proiect sau au avut prea puține, arată sursa citată.

”Banii europeni au fost de două categorii, bani dedicați fiecărui oraș și bani în competiție, care nu erau dedicați și fiecare oraș depunea proiecte și putea câștiga finanțare. (…) Oradea avea cam 35 milioane de euro. Când ni s-a spus să depunem proiectele, s-a dat un termen. La termenul respectiv, anul trecut prin primăvară, au depus doar câteva orașe. Atunci au anunțat din nou că, dacă mai avem proiecte, putem să depunem pentru o sumă dublă, deci nu mai aveam 35 milioane de euro, aveam 70. Noi am depus pentru 70. Din nou, alte orașe nu au depus nici pentru banii alocați inițial și din nou au mai rămas niște bani și în vara anului trecut s-a deschis o ”axă de retrospective”, cine avea contracte de execuție finalizate până pe 9 octombrie 2018, putea să depună pe această axă. Au dat fiecărei regiuni de dezvoltare între 70 și 80 milioane de euro. În total au fost 520 milioane de euro, pe toată țara. Din toată țara s-a depus puțin peste 200 milioane de euro. Noi și Clujul am depus la maxim și au mai depus Iașiul, Galațiul. Deci noi depunând tot, am luat 70 milioane de euro și am mai depus proiecte de alte 70 milioane de euro și am câștigat tot. Cine a avut proiecte mature și până la termenul respectiv a depus, a luat banii”, a explicat primarul Ilie Bolojan pentru HotNews.ro.

Edilul din Oradea mai precizează că astfel de fonduri se pot obține cu ajutorul unei echipe pregătite care să scrie proiectele.

”În primul rând, ca să scrii proiecte, ai două variante. Ori ai o echipă puternică care scrie proiecte ori ai consultanți profesioniști. Dacă nu ai cu cine să le scrii, nu poți lua banii. Noi avem o echipă de 18 oameni, o direcție, care se ocupă de aceste chestiuni. Trebuie să ai proiectele mature din timp, o variantă de lucru. Noi acum știm pentru următorul exercițiu bugetar cam ce proiecte vor primi finanțare și pregătim studiile de fezabilitate pentru 2021 când vom depune. Deci trebuie să te apuci cu cel puțin 1-2 ani înainte ca să le ai, fiindcă trebuie să faci licitații, studii de fezabilitate. Apoi, când apar axele, apar tot felul de modificări, de oportunități, pentru că la noi lucrurile nu rămân stabile, și atunci trebuie să ai capacitate de reacție rapidă. Asta înseamă să ai proiectanți serioși care au capacitate de a livra proiecte în 3-6 luni maxim, în așa fel încât să te miști repede. Noi avem contracte cu mai multe firme de proiectare, din toate zonele”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Cel mai mare proiect pe care l-a câștigat Municipalitatea din Oradea este în valoare de 25 de milioane de euro și vizează sistemului de termoficare.