Omniasig, creștere de 14% în primul semestru din 2019

Strategia de creștere susținută, pe termen lung, a OMNIASIG Vienna Insurance Group este subliniată în continuare de evoluția pozitivă a societății din primul semestru al anului curent. Astfel, în intervalul ianuarie–iunie 2019, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu 14%, în comparație cu perioada similară a anului 2018.

De asemenea, societatea a avut în primele șase luni din 2019 o evoluție pozitivă, profitul brut conform standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare fiind de peste 21 milioane lei.

În primul semestru din 2019, societatea a înregistrat prime brute subscrise în valoare totală de peste 630 milioane lei. Volumul total de despăgubiri plătite de OMNIASIG în această perioadă a fost de peste 410 milioane lei.

`OMNIASIG a avut o evoluție profitabilă în primul semestru din 2019, în conformitate cu strategia de dezvoltare a companiei și cu așteptările noastre. Această creștere subliniază încă o dată dezvoltarea sustenabilă a business-ului pe care noi o urmărim mereu. Totodată, în această perioadă ne-am continuat eforturile și în ceea ce privește alinierea la prevederile IDD, cu scopul de a oferi servicii din ce în ce mai calitative, transparente și, mai ales, adaptate nevoilor clienților noștri.”, Mihai Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Segmentul asigurărilor auto (Casco şi RCA) a avut o evoluție pozitivă în primele șase luni din 2019. Astfel, valoarea primelor brute subscrise pe linia Casco a crescut semnificativ (peste 15 %) față de același interval din anul anterior, iar linia asigurărilor de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), a înregistrat o creștere ușoară. Cumulat, pe cele două linii, OMNIASIG a înregistrat prime brute subscrise de peste 440 milioane lei, o creștere de aproximativ 15% față de primul semestru din 2018.

În ceea ce privește asigurările de sănătate, acestea au avut în continuare o evoluție pozitivă, în linie cu strategia de dezvoltare a OMNIASIG. Astfel, valoarea primelor brute subscrise pe această linie a înregistrat o creștere de 51% față de același interval din 2018.

Și volumul asigurărilor de călătorie (asistență turistică) s-a majorat în această perioadă cu peste 30% față de primele șase luni din 2018, demonstrând un grad din ce în ce mai ridicat de conștientizare și responsabilitate a românilor care își petrec vacanțele în afara granițelor.

Asigurările de tip Property (linia Asigurărilor de incendiu și calamități naturale) au înregistrat o creștere față de primul semestru din 2018, volumul primelor brute subscrise fiind de peste 110 milioane lei.

Numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz de către OMNIASIG Vienna Insurance Group în primul semestru al anului 2019 a fost în cuantum de 303, în timp ce numărul reclamațiilor soluționate favorabil a fost de 58, restul fiind neîntemeiate. Raportat la numărul polițelor de asigurare emise de companie în primul semestru al anului curent şi care nu au fost anulate, numărul de petiții înregistrate unic per petent și per caz reprezintă doar 0,043% din acestea.