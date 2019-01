O camera video ieftina poate identifica elevii agresivi

Cum vor arata oare scolile in viitor? Daca urmarim evolutia monitorizarii video din marile tari dezvoltate, vom constata ca viitorul depaseste imaginatia noastra. Pe de alta parte, situatia din scolile romanesti impune masuri urgente de protejare a elevilor. Gradul de agresivitate prezent in orice colt al tarii nu mai poate fi tolerat, multi elevi devin victime ale violentei colegilor. Sigur ca solutii exista, insa acestea trebuie corelate cu sanctiuni severe din partea conducerii scolilor. O camera video ieftina instalata in sala de clasa va facilita identificarea tinerilor violenti.

Tot mai multe institutii de invatamant investesc in instalarea unor camere supraveghere. Asigurarea securitatii elevilor este unul din cele mai importante motive in luarea acestei decizii. Fiecare scoala are propriul buget, prin urmare trebuie sa il distribuie cu atentie. Cu toate acestea, cand ne raportam la sisteme de supraveghere, tehnologia a avansat uluitor, iar concurenta pe piata a determinat aparatia multor camere de supraveghere la preturi accesibile. Prin urmare, exista in prezent solutii pentru orice buget. Mai mult decat atat, raportul calitate pret a devenit extrem de competitiv.

Camerele de supraveghere sunt disponibile sub mai multe tehnologii, analog sau IP. Tehnologia analogica include camere CCTV cu rezolutii vechi masurate in linii TV si camere HD, avand incorporate cel putin unul din cele trei standarde actuale, AHD, HDCVI si HDTVI. Camerele IP sunt camere nativ digitale, fiind din ce in ce mai cautate. Camerele HD se instaleaza usor la un DVR, prin cablu coaxial, iar configurarea se realizeaza fara mari dificulati. Pe de alta parte, camerele IP necesita anumite abilitati tehnice in privinta setarilor.

Pentru instalarea unor camere supraveghere ieftine in scoli vor fi necesare camere de supraveghere exterior, camere dome, un DVR care este inregistratorul dedicat, hard disk, cabluri si surse de alimentare. Alegerea camerelor trebuie realizata in functie de locurile unde vor fi montate. Va fi necesar un proiect care sa includa dispozitive pentru monitorizarea curtii scolii, a portilor, precum si a zonelor interioare. Atat holurile, cat si salile de clasa vor trebui supravegheate. Orice spatiu ramas liber creeaza ocazii de agresiuni fizice. In functie de dimensiunea holurilor vor trebui montate echipamente care sa acopere intreaga zona. Salile de clasa necesita camere video pentru a preveni violenta, dar si pentru a superviza comportamentul elevilor si al profesorilor atat la orele de curs, cat si in timpul examenelor.

Un alt avantaj al instalarii unui sistem video il reprezinta si controlul celor care intra in curtea scolii. Nu putine au fost situatiile in care indivizi din afara scolii au patruns in interior si au comis acte de vandalism sau agresiuni fizice si verbale la adresa persoanelor aflate in incinta scolii. Montarea unor camere video ieftine isi vor dovedi eficienta, mai ales daca sunt alese variante cu rezolutie HD. In functie de locul unde sunt amplasate, vor fi necesare camere cu lentila fixa sau varifocala. De asemenea, pentru o buna iluminare atat dimineata, cat si seara, este bine ca acestea sa aiba incorporat iluminator IR.

Numarul total de camere de supraveghere va determina tipul de DVR necesar. Pentru un numar de pana in 16 camere, veti avea nevoie de un DVR de 16 canale, daca vor fi mai multe, atunci va fi nevoie de un DVR de peste 16 canale. De asemenea, daca este necesar si sunet in salile de clasa, vor trebui camere cu functie audio, precum si DVR ce permite intrari audio. Capacitatea hard disk-ului este decisa de numarul de zile pentru care doriti sa stocati imaginile. Functiile DVR-ului de redare si identificare a imaginilor dupa data sau eveniment va ajuta sa verificati rapid incidentele produse.

Achizitia unui sistem de supraveghere video pentru scoala necesita o informare atenta asupra nevoilor institutiei, dar si asupra variantelor disponibile. Magazinul online www.1CCTV.ro va pune la dispozitie o gama larga de echipamente de supraveghere potrivite oricarei aplicatii, pentru orice buget.