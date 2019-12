Multiple avantaje la inchirieri auto Bucuresti cu Rent-a-car-otopeni.ro

Agentia de inchirieri auto Bucuresti Rent-a-car-otopeni.ro pune la dispozitia clientilor pachete variate de rent a car, de la asistenta rutiera si pana la inchirierea pentru persoanele fizice si juridice. Clientii pot alege mai multe variante de inchirere, de la masini economice si pana la gama de lux destinata oamenilor de afaceri care au de parcurs mai multi km. Masinile se pot inchiria direct de pe siteul companiei, varianta pe care clientii o pot alege poate fi atat cu cat si fara serviciile unui sofer. Masinile oferite spre inchiriere sunt disponibile atat la aeroportul international din Otopeni cat si in capitala. Inainte de a colabora cu ei trebuie sa ai cateva informatii referitoare la conditiile pe care le impun dar si la flota pe care o au disponibile, incercam sa iti detaliem lucrurile de care sa tii cont inainte de a opta pentru serviciile de inchirieri auto Bucuresti.

Daca ti-ai pregatit de ceva timp o vacanta impreuna cu familia la distanta de capitala iar masina ta personala iti da batai de cap, este posibil sa ai nevoie de o alternativa pentru a ajunge rapid la destinatie, in acest sens poti conta pe servicii excelente de la Rent-a-car-otopeni.ro Aici este locul ideal unde vei gasi masina care sa raspunda oricarei solicitari.

Varsta minima si vechimea permisului

Clientul care doreste sa inchirieze o masina trebuie sa aiba varsta de minim 21 de ani, la fel si vechimea permisului de conducere este o alta caracteristica cat se poate de importanta, acesta trebuie sa fie detinut de minim un an de zile. Daca indepliniti aceste criterii, ii puteti contacta pe cei de la Rent-a-car-otopeni.ro pentru a semna un contract de inchirieri auto. Daca insa nu le indepliniti exista si pentru aceasta categorie de clienti o veste buna, agentia va poate pune la dispozitie serviciile unui sofer care sa va conduca la destinatie. De asemenea serviciile sunt disponibile si pentru transferul de la aeroportul din Otopeni dar si pentru grupuri mai mari de persoane care calatoresc in diferite scopuri.

Flota auto disponibila

Indiferent de bugetul pe care il ai la dispozitie cu siguranta la Rent-a-car-Otopeni o sa gasesti varianta care sa iti raspunda fiecarei cerinte. Ai nevoie de o masina de lux, la ei poti opta pentru variantele premium cum ar fi Mercedes sau Audi. Daca bugetul tau este unul limitat si ai nevoie de o masina strict pentru a te deplasa in oras, atunci varianta low cost poate fi una ideala, aceste masini au tarife ce pornesc de la 9 euro pe zi. De asemenea companiile din capitala care doresc sa isi reduca pe cat posibil cheltuielile si sa isi maximizeze profitul, au posibilitatea sa opteze pentru inchirierea unor flote. Aceasta varianta poate fi una cat se poate de utila, avand in vedere faptul ca toate cheltuielile cu serviciul de inchirieri auto sunt deductibile, in alta ordine de idei cei de la Rent-a-car-otopeni.ro se vor ocupa si de mentenanta periodica a autoturismelor, iti vor oferii masini la schimb daca acestea se defecteaza si nu in ultimul rand asistenta rutiera pe toata perioada desfasurarii contractului. Varianta minima in cazul inchirierilor pe termen lung este de 12 luni de zile, la finalul perioadei contractul se va putea renegocia.Preturile raman fixe pe toata perioada iar asigurarile si celelalte taxe aferente masinilor sunt suportate integral de Rent-a-car-otopeni.ro.

Calatoresti unde doresti

In cazul unor agentii de inchirieri masini din Bucuresti km suplimentari sunt taxati in plus, la Rent-a-car-Otopeni poti parcurge un numar nelimitat de km odata ce ai achitat contravaloarea serviciului de inchiriere.Nu veti avea restrictii in acest sens, insa in situatia in care doriti sa depasiti granitele tarii, va trebuii sa luati legatura cu reprezentantii societatii si sa achitati o taxa suplimentara care se stabileste in functie de valoarea si de clasa masinii pe care ati inchiriat-o, de asemenea va trebuii sa achitati si contravaloarea unei polite casco pentru zilele de inchiriere. In functie de sezon masinile sunt echipate cu anvelope de iarna sau de vara, la cererea clientului pot fi oferite contracost si accesorii cum ar fi internet sau gps. Daca vrei sa beneficiezi de confort si siguranta, ei sunt o varianta buna pe care o poti alege, cartea lor de vizita este experienta si numarul mare de clienti pe care i-au avut dealungul timpului. In alta ordine de idei compania da dovada de transparenta in ceea ce priveste aplicarea tarifelor si a conditiilor de inchiriere, in contract sau pe site vei gasi tot ce te intereseaza, nu vei fi nevoit sa te trezesti ca in cazul altor agentii de rent a car cu tarife ascunse sau clauze contractuale abuzive.

Iti alegi masina dorita

Parcul celor de la Rent-a-car-otopeni.ro este unul cat se poate de diversificat, de la masinile economice, modele de lux sau masini mai spatioase genul celor cu 7 sau cu 9 locuri. Poti sa iti inchiriezi masina pentru orice perioada de timp doresti. Serviciile de predare sau de preluare a masinii sunt complet gratuite pe raza orasului, ai si posibilitatea de a te deplasa personal la sediul companiei si sa vezi parcul de care acestia dispun, de asemenea ei iti ofera si consultanta gratuita. Scopul companiei este sa multumeasca pe cat posibil orice categorie de clienti, de aceea va pun la dispozitie cele mai bune masini, aceastea au un an nou de fabricatie si sunt cat se poate de bine intretinute. Intretinerea acestora este facuta in mod periodic in serviceuri autorizate.

Inchirierea de masini a devenit in ultimii ani o activitate la moda in capitala, chiar si turistii straini care ajung in aeroportul din Otopeni opteaza pentru acest mijloc de transport rapid si putin costisitor, asadar daca si tu ti-ai propus sa apelezi la un serviciu de inchirieri auto Bucuresti cu siguranta Rent-a-car-otopeni.ro este varianta ideala pentru care poti opta la tarife cat se poate de accesibile.