Moțiunea de cenzură introdusă de opoziția laburistă a eșuat. Theresa May rămâne prim-ministru al Regatului Unit. Ce urmează?

Analiști politici britanici sunt de părere că, deși moțiunea împotriva sa și a guvernului a eșuat, Theresa May dispune de foarte limitate marje de manevră pentru a scoate țara din complicata situație actuală. Nu este exclusă și varianta ca parlamentul să preia controlul asupra operațiunilor următoare de găsire a unei alte soluții de ieșire din UE, diferită de viziunea dnei Theresa May.

Miercuri seară, Theresa May și guvernul său și-au salvat pozițiile. Moțiunea de cenzură introdusă de liderul laburist Jeremy Corbyn a eșuat, dna May beneficiind de sprijinul tuturor parlamentarilor conservatori și al aliaților unioniști (DUP) nord-iralandezi. Moțiunea a fost respinsă de 325 deputați, dar susținută de… 306 deputați. Cum se spune, dna May a scăpat «la mustață» de la o nouă înfrângere (după cea – zdrobitoare – la votul asupra textului acordului Brexit negociat de domnia sa cu Bruxellesul). Numai că, spun analiști politici britanici, în acest context, marjele de manevră de care domnia sa mai dispune pentru a scoate țara din complicata situație actuală sunt extrem de limitate. Pentru perioada imediat următoare, dna May și-a anunțat deschiderea unor discuții cu parlamentarii altor partide, vizând o îmbunătățire a acordului Brexit. Obiectivul său este identificarea posibilităților de obținere totuși a unui sprijin în parlament, dar nimeni nu știe până unde dna May este gata să-și reconsidere pozițiile. Pentru a putea găsi o soluție în următoarele trei săptămâni.

Parlamentul, în plină ofensivă pentru a prelua controlul asupra evoluțiilor următoare

După violenta respingere a textului acordului apărat de Theresa May, deputații britanici sunt, se pare, deciși să facă tot ce le stă în putință pentru a prelua dosarul Brexit. «Chiar cu riscul de a lăsa guvernul la marginea drumului», spun surse parlamentare citate de corespondentul la Londra al ziarului «Les Echos». Întrebarea din acest moment este cine va putea spune în zilele următoare ce fel de Brexit dorește Regatul Unit. Acum, în condițiile în care deputații au respins categoric (cu 432 voturi și doar 202 pentru) acordul realizat de Theresa May cu Bruxellesul, miza este mai puţin a se ști dacă domnia sa rămâne sau nu în funcție, cât să se știe dacă ea va reuși să păstreze conducerea procesului de ieșire din UE. Întrucât, după violenta dezaprobare a acordului Brexit pe care l-a apărat cu atâta îndârjire, parlamentul britanic va face, după cum s-a văzut în aceste zile, tot ce-i stă în putință pentru a prelua în propriile mâini operațiunile și a-și impune viziunea sa în ceea ce privește Brexitul. Este cert faptul că parlamentul nu dorește un Brexit fără acord, dar încă nu poate spune ce fel de Brexit dorește. El este atât de divizat – deși au trecut peste doi ani de la referendumul din iunie 2016 – încât, în acest moment, pare greu a se contura o majoritate clară pentru o soluție alternativă, respectiv un alt tip de acord cu Uniunea Europeană (model canadian, model norvegian?) ori organizarea unui nou referendum. Oricum, importante sunt în această etapă discuțiile pe care dna May le va purta în zilele imediat următoare cu deputații din toate partidele, pe baza «planului B» promis după dezaprobarea textului acordului realizat de ea cu europenii. Nu este exclus, spun unele surse informate, ca, în caz de nereușită, Theresa May însăși să predea Comisiei de legătură a Camerei Comunelor misiunea de a găsi o alternativă în cazul în care guvernul nu reușește ca în trei săptămâni să obțină aprobarea parlamentului asupra unui acord ameliorat.