Misiune economică italiană în România în domeniul construcțiilor

Agentia Italiana pentru Comert Exterior-Bucuresti, in cadrul activităților prevăzute pe durata celei de-a XI-a ediții a Festivalului italian in Romania, organizează sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucuresti o serie de întâlniri bilaterale, in zilele de luni 10 iunie si marți 11 iunie, adresate întreprinzătorilor din domeniul construcțiilor,

Întâlnirile bilaterale sunt dedicate și înreprinzătorilor cu activități în domeniul materialelor si produselor pentru construcții, hidroizolații, izolații, articole termo-hidro-sanitare, marmura, piatra, granit, aplicații software pentru construcții, studii de proiectare, design interior, pardoseli, economie energetica, climatizare, mobilier, recuperare, mentenanța, restaurare, tâmplărie, uși, case si prefabricate din lemn, mașini pentru excavații si terasamente, platforme elevatoare, mașini pentru construcții, macarale etc.

La întâlnirile cu reprezentanții importanți ai sectorului din Romania vor participa trei firme italiene interesate sa exploreze piața românească a construcțiilor.

Întreprinderile italiene participante sunt:

Metal.Ri S.r.l, întreprindere specializata in proiectare de structuri mixte (beton armat); a dezvoltat sistemul MTR®, care reprezintă o soluție avansata de structuri orizontale formate din grinzi cu zabrele de tip MTR® A, MTR® T si MTR® C, precum si un software de calcul MTR®. In mod specific: grinda MTR® A deține intr-un element unic autoportanta, armatura si blocuri de închidere; grinda MTR® T consta intr-un prefabricat ușor pentru sisteme de construcții tradiționale; grinda MTR® C reprezintă soluția optima in intervențiile in care este necesara rezistenta la foc.

ZOOMLION CIFA EUROPE S.r.l, este o societate controlata de CIFA S.p.a, care de 90 de ani proiectează, produce si distribuie inovație in domeniul construcțiilor, precum si membra a grupului ZOOMLION. Obiectul de activitate al societății este comercializarea in Europa de macarale cu turn, automacarale si de motostivuitoare marca ZOOMLION.

Soc. Coop. Archeologia, o societate care se bucura in interior de coexistenta mai multor profesioniști înalt calificați. Se ocupa de lucrări de execuție si de consultanta in arheologie si in restaurare. Constituie in acest domeniu o realitate antreprenoriala lider in Italia. Are la activ lucrări cu caracter internațional, cum ar fi lucrările de restaurare si fortificație din Malta si a siturilor arheologice UNESCO din Liban (Baalbek si Tiro).