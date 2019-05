Ministrul Ana Birchall, negocieri cu organizaţiile sindicale din penitenciare

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, se întâlnește luni și marți cu organizaţiile sindicale din penitenciare.

Nemulțumirea angajaților din penitenciare sunt expuse încă din mandatul lui Tudorel Toader.

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor laudă deschiderea la dialog pe care o are Ana Birchall, criticând în continuare inflexibilitatea fostului ministru.

“Trebuie precizat ca Ana Birchall, ministrul interimar al Jutitiei, a deschis dialogul cu sindicatele din penitenciare, imediat dupa preluarea functiei si am avut deja o intalnire, la minister, pentru identificarea unor solutii rapide pentru deblocarea procedurilor de resurse umane si identificarea unor surse de finantare care sa repuna in plata drepturile salariale suspendate in mandatul lui Tudorel Toader.

Conform angajamentelor asumate, luni si marti (13 – 14 mai 2019) sunt organizate la sediul Ministerului Justitiei intalniri de negociere, sub coordonarea ministrului Birchall, intre organizatiile sindicale si reprezentantii angajatorilor – Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor”, anunță FSANP.

In mod cert, schimbarea de abordare este vizibila si conteaza, spune sindicaliștii.

“Suntem, insa, perfect constienti ca un mandat interimar la Ministerul Justitiei poate, in cea mai buna situatie, sa ofere solutii urgente pentru probleme stringente, precum deficitul cronic de resurse umane si financiare, dar si solutii pentru modernizarea spatiilor de detentie care trebuie urgent rezolvate.

Ne manifestam, asadar, convingerea ca acesta unitate de actiune sindicala nu este o alegere conjuncturala, perioada alegerilor facand Guvernul mai disponibil la dialog si ca aceste actiuni vor continua chiar si in conditiile in care un alt Tudorel Toader – de aceeasi factura, calitate si aceeasi abordare in relatia cu organizatiile sindicale, va fi desemnat ministru al Justitiei”, adaugă aceștia.