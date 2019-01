Ministerul Transporturilor a dat liber la trenurile conduse de un singur om

Președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă (FML), Iulică Mantescu, avertizează că Ordinul 1.853 din 10 decembrie 2018 prin care stabilește că trenurile pot fi conduse de un singur om, adoptat de Ministerul Transporturilor, pune viața în pericol tuturor românilor care călătoresc cu trenul în România.

Iulică Mantescu consideră că, în această țară, fiecare tren de marfa ar trebui condus de cate doi oameni.

”Noi am atras atentia, in repetate randuri, asupra acestei chestiuni. De principiu, nu avem nimic impotriva ca mecanicul de locomotiva sa conduca singur. In alte tari se poate. Problema este ca noi, in Romania, nu suntem pregatiti pentru asta. Si va voi spune de ce.

Infrastructura noastra este veche, materialul rulant (locomotivele si vagoanele – n.red.) sunt depasite. Sigur, existau si in aceste trenuri vechi instalatii – cum ar fi dispozitivele de siguranta si vigilenta (DSV) – care puteau fi utile. Dar intre timp acestea au fost izolate si nu mai pot fi folosite (…) in Romania, la acest moment, trenul trebuie condus de doua persoane. Prima persoana este mecanicul de locomotiva, iar a doua poate fi un mecanic-ajutor, un sef de tren sau un alt agent autorizat care poate indeplini si functia de sef de tren”, a declarat, pentru Ziare.com, președintele FML.