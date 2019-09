Mihai Eminescu și Nicolae Densușianu, apărători ai naţionalismului

Revista Familia, Foaie enciclopedica si beletristica cu ilustratii, in anul 1865 prezinta in paginile ei alaturi de personalitati de talia lui Shakespere si operele unor români demni sa figureze in ceea ce Iosif Vulcan numea cu mândrie “Panteonul român”.

Astfel îi gasim în paginele ei pe: Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negri, Anton Pann, Ion Heliade Radulescu si Andrei Muresianu. Apareau insa, in anii 1866, in revista Familia si creatiile de debut ale lui Mihai Eminescu si Nicolae Densusianu.

Proaspatul student al „Academiei sasesti de drepturi”din Sibiu N.Densusianu debuteaza in nr.20 din 10/20 iulie 1866 al revistei cu poezia „Zâna mea” în care poetul exclama: ..Doamne arde necuratii si-i trimite in infern..

Sau………..A ta ginte-a fi ilustra, dara steaua ei divina

Este-n ceata primaverii, si inca nu s-a ivit.

La mai putin de un an Eminescu va publica tot in paginile Familiei, pornind de la aceeasi tema , a viitorului patriei, „Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie”:

„Vis de razbunare negru ca mormântul,

Spada ta de sânge dusman fumegând,

Si deasupra idrei fluture cu vântul

Visul tau de glorii falnic triunfând.”

Poezia patriotică pornind de multe ori de la aceeaşi temă, viitorul patriei, având ritmuri înălţătoare şI pasiuni clocotitoare i-a preocupat în anii 1866 pe Nicolae Densuşianu şI M.Eminescu, cel din urmă reuşind să atingă însă culmile perfecţiunii. Ei intrau în competeţie cu poezii de mult consacrate, cum ar fi Hora Unirii a lui V.Alecsandri sau Umbra lui Mircea la Cozia, Bolintineanu…..Viitor de aur Ţara noastră are Şi prevăd prin secoli a ei înălţare.

Iosif Vulcan, inzestrat cu o intuitie deosebita in a descoperi valori in tinerii lui colaboratori, va acorda prima pagina a revistei pentru “Misterele noptii” de Mihai Eminescu, in nr.34, si deasemeni poeziei “Melancolia” de Nicolae Densusianu, in nr.36. Ca sa putem intelege victoria si satisfactia acestor doi tineri, trebuie sa amintim ca prima pagina a nr.33 a revistei fusese rezervata meditatiei lui Dimitrie Bolintineanu cu poezia “Scopul omului”. Dar sa vedem un vers din poezia lui Nicolae Densusianu pentru a putea intelege muzicalitatea care-i apropia asea de mult pe cei doi:

„Pe punte eternala ce lumile le-mbina,

Ma trece ca si-o taina, a ta mâna de crin;

Tu esti, copila dalba, o umbra peregrina,

Iar eu al tau suspin!”

În toamna anului 1866 M.Eminescu a venit la Sibiu să-l întâlnească pe fratele său de sânge Nicolae Eminovici, dar nu-l gaseste acasa. Mihai Eminescu va fi insa gazduit de N.Densuşianu ; el va găsi în gazda sa binevoitoare, în vârstă de 20 de ani un frate de spirit, iar în preocupările acestuia privind mitologia şI istoria veche a poporului nostru o sursă proaspătă, si continua ,de inspiratie ce se va reflecta în poezia sa, ca de altfel si in toata activitatea sa de viitor. Dar sa ne reintoarcem la tinerii M.Eminescu si N.Densusianu ca poeti.

Intâlnirea celor doi de la Sibiu i-a redeschis lui N.Densusianu pofta de a culege si chiar a prelucra versuri populare. Rima de data aceasta incepe va fie incrucisata, mult mai sofisticata si ne sugereaza sonoritati intâlnite mai târziu la M.Eminescu. Dar sa-l ascultam pe N.Densusianu cu poeziile lui “botanice”: “Floarea soarelui”- 1867, “Legenda lacramioarei”-1875, si “Legenda crinului”-1888……

„Printre valuri lin se vede

Luna-n pâlcuri de fantomi,

Iar pe malul moale, verde,

Doarme umbra sântei domi..”

Unei legende culeasa de N.Densusianu, probabil prin Muntenia, el ii localizeaza actiunea intr-o mânastire de pe malul Dâmbovitei, prelucrând schematic ideia unei “promisiuni nerespectate in dragoste” el ne spune:

„Dar copila părăsită,

Pre nisipul cel pustiu,

Singur’geme ofilită

Ca o faclă pe sicriu.”

Dupa nouă ani de suspine apare un emir care o invită să stea lânga el si sa fie o “regina dezmierdată de serai”:

„Ea surâde si-apoi plânge

Catre Febul lucitor…….

Vino! Si cu bratul strânge

Valul moale curgător.”

Sigur că se va auzi si vocea plina de repros a iubitului uitat:

„Mi-ai uitat amorul, jună,

Pentru aur si paftal’.”

Mihai Eminescu va prelua si el ideia unei “promisiuni nerespectate in dragoste”, prelucrând basmul, tot din Muntenia, “Fata in grădina de aur” cules de Richard Kunisch, va cizela muzical si va creia gândirea filozofica a diamantului poeziei românesti a“Luceafarului.”

Trecutul glorios îi pasionează pe cei doi poeti. Dar dacă la M.Eminescu poezia este mult mai complexă si mai sofisticată, la N.Densusianu ea este mai simplă mai saracă, asa cum putem vedea si din versurile următoare:

„Stefan, Domnul mare

Stia de răzbunare

La lesi si la tătari.”

Eminescu va da insa imagini de frescă unei asemenea subiect, vezi ‘Scrisoarea III-a”

In 1877 ambii sunt stabiliti la Bucuresti si vechea lor amicitie se reia cum se poate vedea în poemul lui M.Eminescu “Gemenii” .

Să nu uităm că in 1898 Eminescu va declara că : In România totul trebuie dacizat”, in perioada in care N.Densusianu incepuse să lucreze la volumul “Dacia preistorică”lucrare in care alaturi de arheologia materială, disciplină istorică riguroasă, el va introduce, pentru prima oară, si arheologia spirituală din multimea de marturii scrise ale antichitatii greco-latine, asociind, probe gasite la mii de ani sau la mii de kilometri distantă.

Dacă din punct de vedere poetic N.Densusianu a fost atât calitativ cât si cantitativ un poet minor, nu acelasi lucru putem spune despre el ca istoric. Insă in studiul “Poeti si critici”(1886), Titu Maiorescu trece in revistă cele mai importante succese ale literaturii române si alături de Alecsandri, Eminescu, Vlahută, Carageale, Delavrancea apar si “lucrarile stiintifice ale d-lor Hasdeu si Nicolae Densusianu”.

Aceasta lectură a poeziilor publicate de Eminescu si N.Densusianu cred ca dezvaluie preocupari comune, gânduri comune, modele ritmice comune cât si motive tematice, pe care insă Eminescu le va dezvolta magistral in versuri iar N.Densusianu in srierile sale istorice.

Alaturi de poeziile care i-au dat locul de frunte in literatura noastra, el a avut o vastă activitate de ganditor si ziarist.Mi-am indreptat atentia asupra intregii lui activitati, intrucat are legatura cu ideea nationala si l-am studiat pe Eminescu indragostitul de neam si tară, evocatorul trecutului maret, optimistul care trasează caile pe care neamul trebuie să tindă spre a deveni un factor de ordine si de civilizatie la gurile Dunarii, dar si pe criticul neindurator care a scos in evidentă tarele vietii noastre politice si sociale si a biciuit tot ce i se parea primejdios pentru viata natiunii.

Reactualizarea ideologiei lui Eminescu, comporaneitatea ei a dat nastere la reactii puternice si azi.

Unii l-au socotit pe Eminescu prea putin nationalist, altii – prea mult obsedat de ideea natională. Pe vremea studiilor la Viena i se aruncă acuzatia de cosmopolit si vandut străinilor, la una din adunările Societătii Romania Juna, chiar si Hasdeu, in articolul sau din Columna lui Traian (23 august 1871), il socoate pe Eminescu cosmopolit. Ceea ce-i mai interesant e că după moartea lui, desi era usor sa i se cunoască activitatea ziaristică intru apărarea cauzei nationale a Romanilor din Ardeal, din Bucovina, din indepărtata Macedonie, desi la indemana oricui era Scrisoarea a lll-a ori Doina, lui Eminescu incă i se mai aduce acuzatia de-a fi fost prea putin nationalist.

Scrisoarea III” (fragment)

.. „Dintr-acestia tara noastră isi alege astăzi solii!

Oameni vrednici ca să sază in zidirea sfintei

Golii, In cămesi cu maneci lunge si pe capete scufie,

Ne fac legi si ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.

Patriotii! Virtuosii, ctitori de asezăminte,

Unde spumegă desfraul in miscari si in cuvinte,

Cu evlavie de vulpe, ca in strane, sed pe locuri

Si aplaudă frenetic schime, cantece si jocuri…

Si apoi in sfatul tării se adun să se admire

Bulgaroi cu ceafă groasă, grecotei cu nas subtire;

Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman,

Toata greco-bulgarimea e nepoata lui Traian!

Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi

Să ajung-a fi stapană si pe tară si pe noi!

Tot ce-n tarile vecine e smintit si starpitură,

Tot ce-i insemnat cu pata putrejunii de natură,

Tot ce e perfid si lacom, tot Fanarul, toti ilotii,

Toti se scurseră aicea si formează patriotii,

incat fonfii si flecarii, găgăutii si gusatii,

Balbaiti cu gura strambă sunt stapanii astei natii!

Si acum priviti cu spaimă fata noastră sceptic-rece.

Va mirati cum de minciuna astazi nu vi se mai trece?

Cand vedem că toti aceia care vorbe mari aruncă

Numai banul il vaneaza si castigul fara muncă,

Azi, cand fraza lustruită nu ne poate insela,

Astazi altii sunt de vina, domnii mei, nu este-asa?

Prea v-ati arătat arama sfasiind această tară,

Prea facurati neamul nostru de rusine si ocara,

Prea v-ati batut joc de limbă, de strabuni si obicei,

Ca sa nu s-arate-odata ce sunteti – niste misei!

Cum nu vii tu, Tepes doamne, ca punand mana pe ei,

Să-i imparti in doua cete: in smintiti si in misei,

Si in doua temniti large cu de-a sila să-i aduni,

Să dai foc la puscarie si la casa de nebuni!”

Doina (fragment)

„De la Nistru pan’ la Tisa

Tot romanul plansu-mi-s-a

Că nu mai poate străbate,

De-atata străinatate.

Din Hotin si pan’ la Mare

Vin Muscalii de-a călare,

De la Mare la Hotin

Mereu calea ne-o atin;

Din Boian la Vatra-Dornii

Au umplut omida cornii

Si străinul te tot paste

De nu te mai poti cunoaste;

Sus la munte, jos pe vale,

Si-au facut dusmanii cale,

Din Satmar pan’ in Săcele

Numai vaduri ca acele.

Vai de biet Roman sărăcul, indarat tot dă ca racul,

Nici ii merge, nici se-ndeamnă,

Nici ii este toamna toamnă,

Nici e vara vara lui

Si-i străin in tara lui.

De la Turnu-n Dorohoi

Curg dusmanii in puhoi

Si s-asează pe la noi;

Si cum vin cu drum de fier,

Toate cantecele pier,

Zboară pasarile toate

De neagra străinătate;”

Cuvantul „natiune” are pentru Eminescu măretia unui lucru sfant. Iubesc poporul romanesc fară a iubi pe semidoctii si superficialitătile sale”.

Eminescu imbratisează cu dragoste trecutul strămosesc, evocă figurile marete neamului, imprejurările de viată, se lasă biruit de contemplarea ruinelor ramase marturie. Dacă in tinerete Eminescu e mandru de originea noastră latină, vorbind totodata cu deosebita dragoste de eroicul popor dac, in ultimii ani declară că “in România totul trebuie dacizat!”. Poporul dac formeaza subiectul catorva opere literare ale lui Eminescu ramase neterminate.Într-o poezie numai schitată, el vorbeste de glorioasa rezistentă si moarte a lui Decebal si a tovarăsilor lui; în alte poezii neterminate se vorbeste, de asemenea, de eroismul Dacilor, intr-un manuscris se afla planul unui poem in patru canturi intitulat „Decebal”.

In Daci el vede un popor plin de noblete, de iubire de patrie si de libertate: „Era un popor brav acela, care-a impus tribut Romei. Era un popor nobil acela, a carui cadere te împle de lacrimi, iar nu de dispret, si a fi descendentul unui popor de eroi, plin de noblete, de amor de patrie si libertate, a fi descendentul unui asemenea popor n’a fost si nu va fi rusine niciodată”.