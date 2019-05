Mesajul MAE cu prilejul celebrării Zilei mondiale a libertății presei

Cu această ocazie, Ministerul Afacerilor Externe reiterează importanţa pe care o au drepturile omului şi libertăţile fundamentale, subliniind că libertatea presei este garanţia oricărei democraţii funcţionale, în care cetățenii trebuie să fie informați corect și la timp.

Prin tema din acest an aleasă la nivelul Organizaţei Naţiunilor Unite, Media for Democracy: Journalism and Elections in Times of Disinformation, comunitatea internaţională subliniază importanța pe care instituţia media o are în dezvoltarea societăților democratice.

Rolul esenţial al jurnaliștilor este acela de a evidenţia adevărul, în faţa asaltului campaniilor de dezinformare care pun în pericol procesele democratice. Tocmai de aceea, tema acestui an este un semnal de alarmă pentru a identifica provocările actuale cu care se confruntă jurnaliștii în sprijinirea proceselor de pace, reconciliere şi reziliență.

Ministerul Afacerilor Externe aduce un omagiu jurnaliştilor din întreaga lume care, în pofida cenzurii, represiunilor şi manipulărilor, pe timp de pace sau de război, şi-au asumat riscuri şi uneori chiar au plătit cu viaţa, în încercarea de a-şi face meseria şi de a informa opinia publică.

Ministerul Afacerilor Externe a susţinut și promovează în continuare libertatea presei, libertatea de expresie, pluralismul mediatic și protecția jurnaliștilor, fapt reiterat şi în timpul mandatului ţării noastre la Președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene.

Astfel, în condițiile în care dezinformarea are potențialul de a influența negativ procesele democratice, la 19 februarie 2019, la reuniunea Consiliului Afacerilor Generale al UE au fost adoptate Concluziile Consiliului cu privire la garantarea de alegeri europene libere şi corecte, înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile europene care se vor desfăşura în statele membre în perioada 23-26 mai, se precizează în comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor Externe.