Mașinile vândute în 2018 pe Autovit.ro au ajuns la 784 mil. euro

În 2018, valoarea autoturismelor puse la vânzare pe Autovit.ro a atins suma de 784 milioane de euro, marcând o creștere de 30% față de anul precedent, când tranzacțiile înregistrate în cadrul platformei au ajuns la 600 milioane de euro.

Cele mai vândute cinci brand-uri auto de pe Autovit.ro, în 2018, au fost Volkswagen, BMW, Audi, Ford și Mercedes-Benz.



Număr total de anunțuri postate

Volkswagen 41.516

BMW 32.065

Audi 23.703

Mercedes-Benz 20.327

Ford 14.625

Model Top anunțuri în funcție de modelul mașinii

Volkswagen Passat 12.315

BMW Seria 3 9.352

Audi A4 8.450

Ford Focus 6.118

Mercedes-Benz C 3.693

În ceea ce privește modelele de mașini căutate pe Autovit.ro, primul loc în clasament a fost ținut de Volkswagen Passat, acesta fiind urmat de BMW Seria 3, Audi A4, Ford Focus și Mercedes-Benz C.



Anul trecut, pe Autovit.ro au fost publicate peste 216.000 de anunțuri noi, luna cu cele mai multe oferte listate în platformă fiind octombrie, urmată de mai și martie. Lunile mai, iunie și iulie au fost perioadele din an cu cele mai multe mașini vândute pe Autovit.ro – peste 14.000 de unități.

Topul brand-urilor auto care au înregistrat cel mai mare număr de anunțuri include: Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz și Ford.

Utilizatorii din București, Cluj, Argeș, Arad și Timiș au publicat anul trecut cel mai mare număr de anunțuri pe platformă și tot ei au impulsionat piața auto locală cu cele mai multe modele vândute.



Valoare mașină/euro Număr

anunțuri

< 3.000 33.452

3.000 – 5.000 38.950

5.000 – 7.500 39.877

15.000 – 20.000 17.666

Din punct de vedere al valorii mașinilor scoase la vânzare, se observă că cele cu prețuri între 5.000 și 7.500 de euro au beneficiat de cele mai multe anunțuri listate și au înregistrat cel mai mare număr de vânzări.

La polul opus, pentru autoturismele cu o valoare situată între 15.000 și 20.000 de euro s-au atins cele mai scăzute cote atât cu privire la numărul de anunțuri publicate pe platformă, cât și a celui de vânzări realizate.

Tendințele anului 2018: mașini noi vs. mașini second-hand



„2018 a fost cel mai bun din ultimii nouă ani pentru piața mașinilor noi, autoturismele second-hand din import au înregistrat și ele cifre solide, iar reînmatriculările au crescut cu 18%. Tendințele din piață s-au reflectat și în rezultatele Autovit.ro printr-o creștere semnificativă a vânzărilor încheiate pe platforma noastră.” a declarat Andrei Dumuța, Business Manager Autovit.ro.

Piața mașinilor noi a înregistrat în 2018 al cincilea an consecutiv de creștere și a ajuns la un nivel de peste două ori mai mare față de 2013, care a fost cel mai slab an din ultimele două decenii. Diferența dintre cea mai slabă lună și cea mai bună a fost uriașă: 2.700 de mașini în septembrie, față de peste 28.000 în august.

Piața mașinilor second-hand din import a scăzut cu câteva procente, dar a rămas solidă, la 473.000 de unități, de cinci ori peste 2011, cel mai slab an din ultimul deceniu. Diferențele dintre luni nu au fost mari, valorile având o variație între 34.000 și 44.000 unități.

Reînmatriculările au avut cel mai bun an de până acum, depășind jumătate de milion de mașini. Cele mai bune luni au fost iulie și octombrie, cu peste 55.000 de mașini înscrise în circulație. În nicio lună nu au fost înmatriculate mai puțin de 38.000 de unități.

Top 5 mărci după înmatriculările de mașini noi (și cotele de piață), conform datelor DRPCIV:

Marca Cota de piață

Dacia 28%

Skoda 8,5%

Renault 8,1%

Volkswagen 7,6%

Ford 7,4%

Segmentul SUV a atins și la noi, la fel ca în Europa, cote record pe piața mașinilor noi, iar Dacia Duster este, de departe, modelul cu cele mai mari cote de vânzări.